Lewis Hamilton: les négociations sur le contrat Mercedes 2021 ont “ ruiné tout mon hiver ”

Sir Lewis Hamilton dit qu’il espère avoir un nouveau contrat Mercedes trié avant les vacances d’été, après l’avoir laissé tard pour s’inscrire pour 2021.

Hamilton et Toto Wolff ont négocié un nouvel accord pour 2021 au cours de l’accalmie hivernale entre les saisons, mais cela n’a pas laissé au Britannique beaucoup de temps pour se préparer pour sa neuvième saison en tant que pilote Mercedes – en disant que la saga des contrats «a ruiné mon tout. l’hiver”.

Les spéculations sur une retraite potentielle tourbillonnaient après que Hamilton n’a signé qu’un contrat d’un an, mais Wolff a depuis confirmé qu’il s’attendait à ce que le septuple champion du monde signe un nouveau contrat pluriannuel avec les Silver Arrows – ajoutant qu’il pense que son pilote le fera. être capable de courir dans la quarantaine.

Hamilton était sur une forme scintillante au début de 2021, remportant sa 100e pole position au Grand Prix d’Espagne et remportant trois courses sur quatre au milieu de défis sévères de Max Verstappen de Red Bull, avec une bataille pour le titre émergeant qui met ces deux en tête protagonistes.

Son esprit de compétition s’épanouissant clairement en concourant à des conditions plus égales avec les autres équipes, il a parlé de l’importance de maintenir son niveau de forme physique aussi élevé que possible, tout en voulant assurer son avenir à long terme dans le sport.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

«Il y a encore de la vie dans ce vieux chien!» Hamilton s’est exclamé, paraphrasant la question d’un journaliste lors de la conférence de presse d’après-course en Espagne.

«Je dirais que je suis plus conscient que jamais de mon corps, de mon programme d’entraînement. Je m’entraîne depuis longtemps maintenant, mais je grandis constamment et j’apprends à prendre soin, naturellement, du vaisseau que je me suis donné et à me sentir bien.

«En termes de contrat? Ouais, nous ne voulons jamais être dans la position dans laquelle nous étions en janvier, en février. Cela a gâché tout mon hiver et je suis sûr que cela n’a pas été utile pour Toto, en termes de repos et de détente, alors j’avais l’impression que nous n’avions pas vraiment de pause.

«Je pense que nous devons être sensés. Naturellement, nous n’avons rien à précipiter, mais je pense que nous devons être sensés et entamer des conversations.

«Ils sont très complexes, ce n’est jamais une procédure très simple et j’espère que nous pourrons bientôt commencer, tant que cela n’interfère pas avec le travail réel.

«Nous avons encore 19 courses à faire mais ce serait formidable de mettre quelque chose en place avant le [summer] pour que nous puissions, encore une fois, être dans cette pause et avoir une image claire de l’avenir. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!