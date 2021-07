Lewis Hamilton : les patrons de Red Bull ont “incité” les huées de Budapest

in

Lewis Hamilton pense que des personnalités de Red Bull ont “incité” les huées qu’il a reçues après avoir remporté la pole position pour le Grand Prix de Hongrie.

De nombreux fans dans les tribunes du Hungaroring étaient vêtus d’orange et encourageaient le rival pour le titre de Hamilton, Max Verstappen, qui s’est qualifié troisième pour la 11e manche du Championnat du monde derrière Valtteri Bottas dans la deuxième Mercedes.

En sautant de sa voiture sur la place de parking P1, le Britannique de 36 ans a été l’objet de huées ainsi que d’acclamations dans les tribunes. Cela a été répété dans son entretien d’après-session avec Johnny Herbert, qui a appelé à l’arrêt des railleries.

Hamilton a déclaré dans une interview ultérieure avec la Formule 1 qu’il pensait que les huées provenaient de la critique de lui par le directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner et le chef du développement des pilotes Helmut Marko après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Horner avait qualifié la tentative du septuple champion du monde de dépasser Verstappen, ce qui a conduit le Néerlandais à s’écraser au virage de Silverstone’s Copse, comme “inacceptable” et “dangereux”, tandis que Marko a ajouté les mots “imprudent” et “négligent” dans son évaluation. .

De toute évidence, Hamilton a estimé qu’ils avaient attisé les flammes, ce qui a provoqué sa réaction à Budapest.

101. 🙏 pic.twitter.com/yPU30DgFZm – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 31 juillet 2021

Rappelé qu’il avait dit à Herbert qu’il utilisait les huées comme « carburant », Hamilton a déclaré à la Formule 1 : « Ce n’est pas une surprise pour moi étant donné les choses qui ont été dites par les chefs de cette équipe qui ont incité cela, n’est-ce pas ?

« Je réfléchis à ça [summer] briser les gens ont vraiment besoin de regarder à l’intérieur des choses qui ont été dites parce qu’il est inacceptable les choses qui ont [been] dit et en plus de cela, les choses qui ont dégénéré.

« Nous devons continuer à rester positifs. Je suis vraiment fier de mon équipe d’être restée aussi concentrée pendant cette période parce que cela a été un tourbillon d’émotions et de choses qui nous sont venues dans toutes les directions, mais nous avons gardé la tête baissée et sommes venus ici et avons livré.

Il y a également eu de nombreuses joutes verbales entre Horner et son rival Mercedes Toto Wolff cette saison et après avoir suggéré en plaisantant qu’ils devraient régler leurs problèmes dans un ring de boxe, Hamilton a exhorté les personnalités du sport à commencer à montrer un meilleur exemple.

« Je suis un fan de sport. Je n’ai jamais hué aucune autre équipe dans aucun autre sport parce que ce n’est tout simplement pas dans mon caractère », a-t-il ajouté.

«Nous devons être très prudents avec nos mots car il y a de jeunes enfants qui regardent et nous sommes censés faire la lumière, encourager les gens et répandre la positivité.

« Les leaders de cette industrie doivent être des leaders. Ils ont des gens qui les suivent et des enfants qui les suivent. En tant que sport, nous avons une responsabilité, donc il devrait y avoir des discussions fortes probablement au cours des prochaines semaines.

« Dans tous les cas, ça ne me gêne pas. »