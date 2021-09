Lewis Hamilton : les pensées de retraite « arrivent par vagues »

in

Lewis Hamilton a révélé qu’il pensait “souvent” à la retraite – mais se rappelait ensuite à quel point il avait de la chance d’être pilote de Formule 1.

Le septuple champion du monde approche de la fin de sa 15e saison au plus haut niveau du sport automobile et s’est déjà engagé pour deux autres avec Mercedes.

Venant de remporter sa 100e course au Grand Prix de Russie, Hamilton pourrait en théorie établir un record étonnant de 10 titres mondiaux tout en restant sous le contrat qu’il a conclu avec son équipe.

Bien sûr, cela ne garantit pas nécessairement que le joueur de 36 ans courra définitivement jusqu’à la fin de 2023 s’il décide que le moment est venu d’essayer quelque chose de différent avant cette date.

Dans une interview avec Sky Italia, Hamilton a révélé qu’il avait de telles pensées – mais la soif de succès l’emporte sur cela et le maintient dans ses efforts pour rester au sommet de la F1.

En repensant aux 99 derniers… Je n’arrive toujours pas à y croire. MERCI pic.twitter.com/tPAPxZeicZ – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 28 septembre 2021

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait avoir suffisamment gagné, vouloir arrêter, vivre sa vie d’une autre manière, Hamilton a répondu : « Cette pensée m’arrive souvent. C’est comme une vague.

« Cela va et vient. Il y a eu de nombreuses occasions au cours des quatre ou cinq dernières années où je ne savais pas si je voulais encore essayer, de me sacrifier avec l’entraînement au détriment de ma vie personnelle.

« Il y a d’autres choses que j’aime faire. Tant de choses que j’aimerais essayer. Mais d’un autre côté, je me dis que j’ai tellement de chance de faire ce travail.

« Dans assez longtemps, la carrière dans la voiture ne devient qu’une petite partie, il y a beaucoup de temps pour prendre sa retraite.

« Il s’agit de trouver l’équilibre. Je me dis que si j’ai encore faim et que je m’entraîne comme je le faisais quand j’étais enfant, ce que je fais, et si j’obtiens toujours d’excellents résultats…

“Et [I’m] toujours faim. Si je me retrouve plus lent, sans la force de m’entraîner et sans motivation, alors je saurai qu’il est temps d’arrêter.

Un défi particulier pour Hamilton est que maintenant, avec Max Verstappen, et au cours des deux prochaines années, ses plus grands rivaux seront des pilotes bien plus jeunes que lui – y compris son prochain coéquipier Mercedes, George Russell.

« Il y a des talents exceptionnels dans la nouvelle génération », a déclaré Hamilton. « C’est quelque chose d’excitant pour le sport.

« C’est fantastique pour moi, pour Valtteri Bottas, pour Sebastian Vettel, parce que je me demande ‘comment je peux relever le défi de ces gars-là ?’

« Je suis beaucoup plus âgé [than them]. Ils n’ont peur de rien, ils sont en pleine forme, j’adore les regarder conduire.

« J’espère pouvoir encore mériter ma place ici, pour pouvoir y répondre le plus efficacement possible. Je suis concentré là-dessus.

