Lewis Hamilton lié à un nouveau film hollywoodien sur la Formule 1

Lewis Hamilton serait impliqué dans des discussions concernant un nouveau film hollywoodien sur la Formule 1.

Le site de divertissement Deadline indique qu’Apple TV est sur le point d’obtenir les droits du film, mettant en vedette Brad Pitt dans le rôle d’un coureur qui revient de sa retraite pour encadrer un jeune et « faire son dernier coup de gloire sur la piste en tant que coéquipier du jeune pilote ».

Cela ressemble-t-il un peu à Michael Schumacher et Nico Rosberg chez Mercedes entre 2010 et 2012 ?

Le rapport original de Deadline indique que « nous entendons dire que le pilote britannique de Formule 1 Lewis Hamilton est impliqué à un certain titre ». Dans la dernière mise à jour, cependant, qui contient les détails de l’intrigue comme décrit ci-dessus, il n’y a aucune mention de l’ancien septuple champion du monde.

Joseph Kosinski, qui a réalisé le prochain Top Gun : Maverick, serait le réalisateur du film F1, avec Ehren Kruger le scénariste et Jerry Bruckheimer le producteur.

L’adversité en fait casser certains ; d’autres à battre des records. pic.twitter.com/KVTf6iXKma – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 2 janvier 2022

Bruckheimer, qui a produit le film original « Top Gun » de 1986, a travaillé sur le film NASCAR de 1990 « Days of Thunder » qui mettait également en vedette Tom Cruise.

Le budget du film pourrait atteindre 140 millions de dollars, le même que celui d’une équipe de Formule 1 sous le plafond des coûts de 2022.

Le thème du film ressemble à « Driven », sorti en 2001 avec Sylvester Stallone dans le rôle d’un ancien champion d’IndyCar qui est revenu pour aider un jeune homme.

Rien n’indique que Liberty Media, détenteur des droits de la Formule 1, soit impliqué dans le nouveau projet, qui pourrait tenter de sauter dans le train « Drive to Survive » qui s’est accéléré en Amérique au cours des dernières années.

S’il est vrai que Hamilton sera impliqué, que ce soit dans un rôle d’acteur ou de consultant, ce serait une autre piste potentielle à explorer à la fin de son séjour en Formule 1, en plus de ses autres intérêts pour la mode, la musique et soutenir des causes sociales et environnementales.

Au moment d’écrire ces lignes, trois jours avant son 37e anniversaire, le Britannique n’avait aucun mot sur ses plans immédiats ayant pris une pause des médias grand public et sociaux depuis qu’il avait abandonné son titre à Max Verstappen lors d’une finale controversée de la saison 2021. à Abou Dhabi.

Cependant, Mercedes a laissé entendre que la retraite n’était pas à l’ordre du jour, lorsqu’ils ont tweeté une photo de Hamilton avec la légende « L’adversité fait que certains cassent ; d’autres pour battre des records » – avec une huitième couronne de pilotes, l’objectif évident pour 2022.

Verdict de la planète F1