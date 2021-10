Lewis Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas appellent à des changements de pole position

Lewis Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas pensent tous que la Formule 1 doit aborder la façon dont la pole position est attribuée dans certaines circonstances.

Le temps d’Hamilton de 1:22.868 en Q3 à Istanbul Park la dernière fois était un dixième d’avance sur son coéquipier Bottas mais, avec une pénalité de dix places sur la grille à prendre en compte après l’installation d’un nouvel ICE sur son W12, la place P1 et le Le prix de la pole position a été hérité par le Finlandais.

Cela a conduit à un échange intéressant entre les deux pilotes, plus Verstappen qui a terminé troisième devant les feux éteints dimanche en Turquie.

LH : Eh bien, j’ai encore… j’ai enregistré la pole, non ? Non? Ah, merde.

VB : Est-ce que j’obtiens la perche ?

LH : Alors il obtient la pole.

MV : Je ne comprends tout simplement pas !

VB : Alors vous devez me donner le pneu.

LH : Vous pouvez avoir le pneu. Je ne sais pas où ils vont.

MV : Lewis a quelques pièces de rechange.

VB : Je ne pense pas que ce soit juste.

LH : Non, ça va.

VB : Même si c’était ma meilleure pole.

MV : Lewis va démarrer sa propre usine de pneus.

« À Valtteri, « Profitez de mon trophée de pôle ! « Joli tour quand même. 102. « Quel beau cadeau de Lewis 😄 #F1 [📸 Valtteri Bottas/Instagram] pic.twitter.com/0s6HzQPNEv – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 octobre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de la Formule 1

Le trio a ensuite été à nouveau interrogé sur la question de la pole position, qui s’est encore compliquée avec l’introduction de trois courses de sprint, où la pole position est attribuée au vainqueur du sprint du samedi plutôt qu’au pilote le plus rapide dans le format de qualification traditionnel déplacé au vendredi.

Hamilton a déclaré que, dans l’ensemble, il ne « se soucie pas vraiment » de la question de la pole position, mais pense que les pénalités de grille ne devraient pas avoir d’effet d’entraînement sur certaines statistiques de la Formule 1.

« J’ai obtenu la pole », a déclaré Hamilton en réponse à une question posée par Autosport. «Je ne pense pas que la pénalité devrait nécessairement affecter cela, mais je m’en fiche vraiment, pour être honnête.

Bottas a ajouté : « Je pense que les week-ends de sprint, définitivement, l’homme rapide en qualifications devrait recevoir le prix officiel de la pole et la pole position des records et aussi dans une situation comme celle-ci, Lewis a réalisé le tour le plus rapide.

« Il était techniquement en pole, mais après il est tombé, donc je ne pense pas que ce soit vraiment juste, mais évidemment, je continuerai avec plaisir à prendre ce pneu – mais peut-être que la prochaine fois, ce sera complètement différent.

« Oui, commentaire similaire », a conclu Verstappen. « Le gars qui fait le tour le plus rapide devrait mériter la pole position. »