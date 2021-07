Lewis Hamilton/Max Verstappen partagent “un immense respect”

Alex Wurz, président de l’Association des pilotes de Grand Prix, insiste sur le fait qu’il existe un « respect » mutuel sous-jacent entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Les relations entre les deux prétendants au Championnat du monde ont été tendues par leur collision dans le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce qui a conduit Verstappen à être hospitalisé et Hamilton a remporté la course malgré une pénalité de 10 secondes.

Hamilton a ensuite évoqué l’agression de son rival néerlandais, tandis que Verstappen a dénoncé via les réseaux sociaux les célébrations d’après-course du septuple champion du monde, qu’il a qualifiées d'”irrespectueuses” à un moment où il subissait ces contrôles médicaux.

Mais ce qui ne fait aucun doute, c’est la force de l’un ou l’autre des pilotes en tant que pilote et Wurz, lui-même un ancien concurrent de Formule 1 qui a réalisé trois podiums, pense que cela est reconnu à la fois par Hamilton et Verstappen.

«Ils ont un énorme respect l’un pour l’autre. J’ai été en réunion avec les deux. Je les respecte énormément », a déclaré Wurz, dont le premier de ces trois podiums en F1 était pour Benetton au Grand Prix de Grande-Bretagne 1997.

“[They are] conducteurs sensationnels. Nous assistons à des combats entre les meilleurs pilotes de l’histoire du sport automobile.

«Mais bien sûr, la pression ira à leurs chefs d’équipe, à leurs managers, à eux-mêmes, et donc il y aura ou pourrait y avoir des entretiens, des échanges de mots, de gestes ou quoi que ce soit qui viennent de l’émotion.

“Mais en fin de compte, je vous garantis que chaque pilote de course respecte l’autre, et surtout s’ils sont aussi talentueux que Max et Lewis.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

L’évaluation par Hamilton de l’agressivité de Verstappen était basée non seulement sur ce qui s’est passé à Silverstone mais aussi sur d’autres circuits cette année, comme Imola et Barcelone, où le pilote Red Bull n’avait pas fait de quartier dans la première zone de freinage.

“Je dirais que Max est probablement l’un des pilotes les plus agressifs ici, juste de mon opinion personnelle”, a déclaré Hamilton. “Il fait un excellent travail, bien sûr, mais je pense que nous devons vraiment essayer de trouver le meilleur équilibre possible sur la piste avec de l’espace et du respect les uns envers les autres afin que nous puissions continuer à courir et faire de bonnes courses sans entrer en collision.”

La position de Verstappen, dans la froide lumière du jour pendant la préparation du Grand Prix de Hongrie, était qu’il préférait ne pas attiser les flammes.

“Je sais ce qui s’est passé à Silverstone car j’étais dans la voiture et évidemment je ressens une certaine manière de savoir comment ma course s’est terminée”, a-t-il déclaré. « Mais maintenant, je me concentre uniquement sur le fait que nous sommes les meilleurs possibles sur la bonne voie afin que nous puissions rester en tête du championnat. »

Verstappen est arrivé au Hungaroring avec son avance de 33 points au championnat des pilotes réduite à huit après ce qui s’est passé ce dimanche dramatique à Silverstone.