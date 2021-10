Lewis Hamilton n’était pas satisfait de la façon dont s’est déroulé le FP2 à Austin, l’homme de Mercedes ayant du mal après avoir apporté des modifications aux réglages.

Le septuple champion du monde et son équipe se sont dirigés vers le circuit des Amériques en tant que favoris et cela est resté le cas après la FP1, au cours de laquelle il a terminé deuxième derrière son coéquipier. Valtteri Bottas.

Les choses ne se sont pas aussi bien passées dans la séance de l’après-midi, le duo n’ayant pu prendre que P3 et P4, Hamilton devant Bottas cette fois, derrière Sergio Perez et Lando Norris.

Hamilton a au moins établi le temps le plus rapide de quiconque, bien qu’il ait été supprimé en raison du fait qu’il avait dépassé les limites de la piste.

Malgré tout, il n’était pas satisfait du déroulement de la deuxième séance d’essais et a déclaré que les changements de réglages lui avaient causé des problèmes.

« Généralement, ce fut une bonne journée mais il reste encore du travail à faire », a déclaré Hamilton après la séance.

« FP1 a été une très bonne session, [we] fait quelques changements et je n’étais pas heureux dans FP2. Toujours pas si mal, mais je pense que nous avons perdu du terrain, ou ils [Red Bull] gagné du terrain.

« Donc, nous avons du travail à faire ce soir, comme toujours. »

Solide journée de course dans les livres à @COTA 👊 Demain ça va être FUN ! pic.twitter.com/sPOaUyHXao – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 22 octobre 2021

Il a également déclaré que trouver le bon réglage pour le week-end avait été rendu plus difficile par les niveaux élevés de dégradation des pneus, qui, selon lui, sont causés par la surface de la piste plutôt que par des températures élevées.

« Je ne pense pas que ce soit nécessairement la chaleur », a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est littéralement juste [that] la surface de la piste est plus rugueuse qu’auparavant et il est difficile de maintenir la température des pneus hors de portée.

« C’est pratiquement impossible, donc il y a plus de dégradation que ce que nous avons connu auparavant. »

« C’est difficile parce que vous essayez évidemment d’avoir un réglage de qualité et aussi un réglage qui fonctionnera sur le long terme, et ce n’est pas facile », a-t-il ajouté plus tard.

« Ce n’est pas une voiture facile à installer en général, mais je pense qu’il y avait beaucoup de découvertes que nous devrions pouvoir naviguer. »

Le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, a convenu avec Hamilton que le FP2 n’était pas aussi bon que le FP1 pour l’équipe et a attribué cela à la surchauffe excessive des pneus.

Il n’était pas certain que les changements de réglages en soient la raison et a estimé que des températures élevées auraient pu jouer un rôle.

« La première séance a été très bonne en termes de rythme sur un seul tour. Les deux voitures obtenaient une bonne adhérence grâce aux pneus tendres et l’équilibre était bon », a déclaré Shovlin.

« La piste est assez bosselée, ce qui cause des problèmes dans quelques virages, mais ce n’est pas si différent des années précédentes et certainement pas aussi mauvais que nous le craignions.

« La deuxième séance n’avait pas l’air aussi solide. Il était facile de surchauffer les pneus et cela rendait plus difficile la régularité.

« Lewis a eu un tour supprimé qui nous donnerait l’air plus compétitif, mais malgré tout, il semblait que nous avions perdu un peu de rythme.

« Cela pourrait être dû à un certain nombre de choses – peut-être que nous ne nous sommes pas bien adaptés aux conditions plus chaudes, d’autres se sont peut-être améliorés ou il se peut que certains de nos changements n’aient pas fonctionné comme prévu. »