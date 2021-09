Lewis Hamilton : Mercedes est « bien préparée » pour gérer les problèmes intra-équipe

Lewis Hamilton pense que Mercedes est bien placée pour gérer tout problème potentiel au sein de l’équipe qui pourrait survenir avec l’arrivée de George Russell.

Le camp Mercedes a été harmonieux depuis l’arrivée de Valtteri Bottas au début de la saison 2017, les deux pilotes n’ayant jamais eu de dispute majeure, en grande partie grâce à la volonté du Finlandais de jouer le second violon de son coéquipier.

Ce n’était pas le cas avant son arrivée, l’ancien pilote Nico Rosberg et Hamilton s’affrontant plusieurs fois sur et hors de la piste.

Beaucoup s’attendent à ce que l’équipe soit confrontée à des problèmes similaires l’année prochaine avec Russel rejoindre et s’attendre pleinement à être traité sur un pied d’égalité avec son compatriote, mais Hamilton pense que ce qui s’est passé avec Rosberg a préparé l’équipe à bien gérer les choses.

« L’histoire a montré qu’elle le pouvait et l’histoire a montré qu’elle ne le pouvait pas. C’est différent dans chaque équipe et c’est finalement la façon dont c’est géré », a-t-il déclaré aux journalistes à Monza lorsqu’on lui a demandé si deux coéquipiers à égalité de poids pouvaient s’entendre.

“C’est un sport assez étrange dans la mesure où c’est un sport d’équipe mais aussi un sport individuel, donc vous avez les deux championnats et individuellement vous voulez finir devant, mais en même temps vous devez faire le travail pour obtenir l’équipe devant.

“C’est un parcours difficile à traverser, mais j’aime penser que nous l’avons vécu et vécu, et donc nous devrions être assez bien préparés pour aller de l’avant.”

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 12 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

Étant donné que Bottas était le coéquipier idéal pour lui, le défiant rarement et obéissant souvent aux ordres de l’équipe pour l’aider, il y avait des allégations et des rapports selon lesquels Hamilton poussait l’équipe à le garder plutôt que de signer Russell.

Le septuple champion du monde a nié cela, affirmant que ce n’était pas son style et qu’il n’avait jamais été que positif à propos du pilote Williams.

« Ce n’est pas vraiment mon style, dit-il.

“Je pense que depuis que j’ai rejoint cette équipe, je me souviens de l’avoir rejoint en 2013 et je me souviens avoir dit à Ross [Brawn, former Mercedes boss] que je veux juste l’égalité des chances.

«Je pense que c’est la position la plus gratifiante à occuper, car si vous faites le travail et que vous réussissez, vous savez que vous avez fait le travail contre quiconque est le meilleur.

“Gagner quand les ailes de quelqu’un sont coupées, ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse, donc ça n’a jamais été une pensée.”

Verdict de la planète F1