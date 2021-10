Lewis Hamilton, Mercedes et le délicat numéro d’équilibriste

« Je t’ai dit! » cria Lewis Hamilton exaspéré à la radio de l’équipe alors que l’ampleur du dernier incident stratégique de Mercedes commençait à se faire sentir.

Hamilton avait semblé prêt à le braver jusqu’à la fin du Grand Prix de Turquie avec des pneus intermédiaires très usés, qui, selon lui, fournissaient encore juste assez d’adhérence pour s’accrocher à la troisième place derrière Valtteri Bottas et son rival pour le titre. Max Verstappen.

L’ordinateur, cependant, a dit non, et après avoir accepté de laisser Hamilton continuer à circuler lorsqu’il a remis en question leur appel initial aux stands, ils l’ont persuadé avec succès de s’arrêter pour de nouveaux inters avec huit tours restants.

Pourtant, les données ne remplacent parfois pas l’œil du conducteur et les prédictions de Mercedes n’avaient apparemment pas pris en compte le grain débilitant que les nouveaux pneus de Hamilton subiraient sur une surface de piste froide et séchant lentement.

Et donc, plutôt que de se battre pour revenir à la troisième place, Hamilton était impuissant, coincé en cinquième position et perdant huit points contre Verstappen alors que quelques minutes plus tôt, il était en passe de n’en perdre que trois.

Si Hamilton avait l’impression que Mercedes ne l’avait pas écouté, ce n’aurait pas été la première fois cette saison.

Lewis Hamilton dit que l’accent mis par Mercedes sur 2022 a stoppé la direction de développement qu’il espérait prendre cette année.#TurkishGP 🇹🇷 #F1https://t.co/Rmv44HmkuY pic.twitter.com/iNb93FEDtS – PlanetF1 (@Planet_F1) 7 octobre 2021

Avant le week-end d’Istanbul Park, le septuple champion du monde a révélé que Mercedes l’avait empêché de poursuivre une voie de développement particulière avec la voiture W12, l’équipe privilégiant plutôt un départ parfait en vertu de la nouvelle réglementation en 2022.

« Nous ne nous développons pas comme par le passé », a déclaré Hamilton à Sky Sports.

« En termes de direction, il y a eu une direction que je voulais aller mais nous ne pouvons pas parce que nous nous concentrons sur la voiture de l’année prochaine.

« J’espérais une seconde mi-temps un peu plus forte [of the season] mais jusqu’à présent ils ont [Red Bull] juste été trop fort. Ils ont été si forts dans tant de courses.

« Ils se sont développés plus longtemps que nous cette année, ils ont apporté plus d’améliorations. Je pense qu’ils ont apporté des améliorations à chaque course, jusqu’à un certain point. Je ne sais pas s’ils le sont toujours, mais nous n’avons pas apporté de mise à niveau depuis Silverstone.

La fixation de Mercedes sur 2022 est compréhensible étant donné les nombreux exemples d’équipes en tête étant pris à contre-pied par les changements de règles dans l’histoire récente, le plus mémorable en 2009, lorsque Ferrari et McLaren ont été limités à trois victoires entre eux après s’être battus pour le titre la saison précédente .

Pourtant, c’est le message envoyé à Hamilton – que Mercedes ne fera pas tout ce qui est en son pouvoir pour remporter ce championnat du monde – qui pourrait devenir un problème s’il perdait finalement contre Verstappen.

C’est, en effet, un choc de priorités à court et à long terme – Hamilton, près de 37 ans avec une séquence de victoires consécutives à protéger et avec un temps limité pour continuer à atteindre de nouveaux sommets en F1, contre Toto Wolff, dont le mandat est de garder Mercedes compétitif longtemps après le départ de Lewis.

En effet, c’est Wolff qui en Autriche – où Hamilton semblait passer deux week-ends de course entiers à plaider pour plus d’assistance à un moment où Verstappen prenait le contrôle de la course au titre – a confirmé que la W12 resterait inchangée pour le reste de la saison après la mise à jour de Silverstone. .

Pour une équipe qui se targue de contrôler le contrôlable et de laisser peu au hasard, l’inflexibilité et la passivité de Mercedes au point de négliger le développement automobile est un pari qui risque de laisser son pilote vedette détrôné, déçu et désabusé.

Le génie de Hamilton, après tout, a creusé Mercedes de nombreux trous au fil des ans, brisant l’esprit de Sebastian Vettel et Ferrari à des moments clés tels que Singapour 2017, où il a remporté la cinquième place sur la grille après le shunt de Seb sur la ligne de départ, et Hockenheim 2018, où il a frotté le sel sur les blessures infligées par la retraite de Vettel de la tête dans des conditions humides.

Ces victoires inspirées sont survenues soit au début, soit au milieu d’une série de courses au cours desquelles Hamilton a presque à lui seul éteint la menace de Ferrari à un moment où les deux saisons étaient très en jeu.

Compte tenu de son immense contribution à leur succès durable, il serait dans la nature humaine pour Hamilton – pour tous les discours de gagner et de perdre en équipe – de se sentir déçu, sinon un sentiment de déloyauté, que Mercedes ne l’ait pas pleinement soutenu face à avec son plus grand défi à ce jour.

Et la nature des commentaires de Hamilton en Turquie, selon lesquels ils ont rejeté ses idées pour améliorer la voiture, expose potentiellement Wolff à ce qu’il est déterminé à éviter depuis la montée en puissance de Mercedes en 2014 – les jeux de blâme et le doigté.

Il est presque certainement trop tard pour que Mercedes change de stratégie, mais il n’aurait sûrement pas fallu un écart dramatique par rapport au programme 2022 pour améliorer suffisamment la voiture actuelle, pour transformer les sites restants considérés 50-50 entre les deux équipes (Austin, Brésil, Abu Dhabi) en 60-40 en faveur de Mercedes et laisser Lewis faire le reste.

C’est officiel. L’année prochaine, je serai pilote de Mercedes F1. C’est un jour spécial pour moi et je tiens à dire un grand merci à @WilliamsRacing, @MercedesAMGF1 et à tous ceux qui m’ont soutenu pour arriver là où je suis aujourd’hui. Je n’aurais pas pu le faire sans chacun d’entre vous. pic.twitter.com/MmGA1vr9mR – George Russell (@GeorgeRussell63) 7 septembre 2021

Vous pensez que George Russell, qui surveillera cela avec intérêt, remplacera Bottas en tant que coéquipier de Hamilton à partir du début de 2022.

Au milieu du débat sur le type de coéquipier qu’il sera, Russell n’aura peut-être pas besoin de chercher plus loin que son conseiller principal chez Williams, Jenson Button, dont le charme et le sourire gagnant l’ont vu profiter du malaise de Hamilton chez McLaren peu de temps après son entrée dans le -appelé « la fosse aux lions » en 2010.

Si Russell entre dans un environnement dans lequel son nouveau coéquipier n’est plus le champion du monde et qu’il y a un ressentiment persistant sur la façon dont cette saison a été gérée, l’opportunité d’imiter Button en élargissant ces fissures, en restreignant le style de Hamilton et en gagnant l’équipe par la seule force de sa personnalité sera évident.

Hamilton lui-même ne serait pas irréprochable si sa série de six titres en sept ans prenait fin, ayant perdu des points faciles avec des erreurs à Bakou, Budapest et Monza, et il a la chance d’être toujours à distance de frappe de Verstappen, qui a subi de faibles scores sans faute de sa part à deux de ces événements.

Gagner le titre à partir d’ici, contre la puissance croissante de Max et Red Bull et avec une voiture inchangée depuis juillet, serait sa plus belle réalisation.

Et cela ressemblerait à une carte sans sortie de prison pour son équipe, qui est parfois coupable d’être trop intelligente pour son propre bien et qui – comme l’a souligné la Turquie dans les phases finales – serait bien avisé de s’éloigner de le plan prédéterminé et réagissent plutôt à ce qui se passe sous leurs yeux.