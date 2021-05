Lewis Hamilton: Mercedes “ sous-performée tout le week-end ”

Sir Lewis Hamilton a admis que Mercedes avait été en dessous de son record impérieux tout le week-end à la fin d’un pauvre Grand Prix de Monaco pour les champions du monde.

Tellement habituée à fixer des normes très élevées, Mercedes était loin de son niveau normal dans les rues de Monte-Carlo – et en particulier en course.

Ils sont sortis avec seulement sept points de la septième place de Hamilton – la même position dans laquelle il s’était qualifié – et pour avoir réalisé le meilleur tour, tandis que la course de Valtteri Bottas s’est terminée lorsque son pneu avant droit s’est coincé sur la voiture lors de son arrêt au stand. en cours d’exécution deuxième.

Cela a laissé la porte ouverte à Red Bull pour prendre la tête des championnats du monde pilotes et constructeurs, Max Verstappen remportant la course pour devancer de quatre points Hamilton, tandis que la quatrième place de Sergio Perez a contribué à déclencher un grand swing dans les équipes. ‘classement.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Difficile à avaler. Cela a été l’un de nos jours les plus difficiles en tant qu’équipe depuis très longtemps. Nous devons l’accepter, assumer l’échec, en tirer des leçons et partir d’ici. pic.twitter.com/S8q2gMX4dw – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 23 mai 2021

Une décision stratégique de mettre Hamilton sur pneus durs au 30e tour n’a pas fonctionné car il s’est retrouvé derrière Perez, Sebastian Vettel et Pierre Gasly au lieu d’être en mesure de défier Lando Norris pour le podium final.

Le septuple champion du monde a exprimé son incrédulité sur la radio de l’équipe, la seule consolation très mineure étant le point pour le tour le plus rapide qu’il a réalisé après un deuxième arrêt au stand.

“Comment suis-je encore derrière lui, mec, allez”, a déclaré Hamilton à son ingénieur de course Pete Bonnington après avoir trouvé Gasly toujours devant lui, ajoutant plus tard: “Ce qui s’est passé, les gars, je viens de perdre deux places.

«Je ne comprends pas, les gars. J’ai gardé les pneus pour durer plus longtemps. Vous m’avez fait arrêter avant tout le monde.

Interrogé par Sky F1 pour sa réaction à l’appel de stratégie, Hamilton a déclaré: «Je n’ai pas vraiment de réaction à cela. Nous parlons tous en arrière-plan et nous travaillerons ensemble et essaierons d’en sortir plus forts.

«Nous avons sous-performé en équipe tout le week-end, dès le départ, alors nous allons simplement nous concentrer sur la prochaine course. Félicitations à Max et à son équipe, ils ont fait un excellent travail.

La peur pour Hamilton et Mercedes est que, maintenant derrière Red Bull d’un point dans le championnat des constructeurs, ils se retrouvent encore plus en retard après la prochaine course en Azerbaïdjan qui devrait également favoriser la voiture de leurs rivaux.

«C’est un autre circuit urbain, un autre qui est un circuit vraiment froid et fluide, un autre sur lequel nous pourrions facilement nous battre à nouveau, comme ici», a ajouté Hamilton.

«Nous devrons simplement travailler et voir comment nous pouvons minimiser cette perte.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!