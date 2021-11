Lewis Hamilton met fin aux allégations de complot sauvage «DAS 2»

Lewis Hamilton a catégoriquement démenti une nouvelle théorie du complot selon laquelle Mercedes aurait réintroduit furtivement son système DAS révolutionnaire.

Le DAS (système à deux axes) a été utilisé par les deux pilotes Mercedes pendant la campagne 2020, avec Hamilton et Bottas poussant et tirant sur le volant pour ajuster l’angle de pincement de leur voiture. Cela a permis de prolonger la fenêtre de performance optimale des pneus et de mieux contrôler la température des pneus.

Avant la saison 2021, la FIA a interdit le système – mais cela n’a pas empêché certains de penser que Mercedes a toujours le système en place.

Des images à bord de la voiture de Hamilton pendant le Grand Prix de Sao Paulo ont attisé ces flammes particulières, avec le septuple champion du monde vu déplacer sa roue.

Hamilton a été interrogé sur le mouvement du volant lors de la journée des médias au Qatar, mais a déclaré qu’il ne poussait pas et ne tirait pas sur son volant comme nous l’avons vu la saison dernière.

Palmiers et ambiance de tee blanc. pic.twitter.com/vmiuT3YkFE – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 19 novembre 2021

« Ma colonne de direction ne bouge pas d’avant en arrière, elle bouge juste [left and right], » il a dit. « Nous l’avons eu l’année dernière, nous ne l’avons plus maintenant.

« Samedi [in Sao Paulo], je pense qu’il y avait un peu de jeu dedans, mais c’est comme moins d’un millimètre probablement, que je n’aime pas et puis il n’y avait pas de jeu. Donc pas vraiment sûr de ce que vous regardez.

Même s’il n’y a pas de « DAS 2 » utilisé, cela n’empêchera pas Red Bull, rival du titre de Mercedes, de continuer à surveiller de très près la W12 lors des trois dernières courses de cette incroyable saison 2021.

Le principal domaine d’intérêt est l’aileron arrière de Mercedes, Red Bull n’excluant pas une protestation officielle sur le degré de flexion qui se produit lorsque la W12 passe des virages aux lignes droites.

L’aileron arrière de Hamilton utilisé lors des qualifications de vendredi au Grand Prix de Sao Paulo a été jugé illégal par la FIA après les vérifications techniques d’après-session, mais cela était dû à un problème distinct lié à l’ouverture des volets du DRS plus large que la réglementation ne le permet.

L’enquête de la FIA a conclu qu’il n’y avait pas eu d’acte criminel de la part de Mercedes et que la faute du DRS résultait d’un dommage subi par l’aileron arrière.

Le groupe motopropulseur Mercedes, plus précisément le moteur à combustion interne, fait également sensation – surtout après que Mercedes a confirmé avoir introduit tactiquement un nouvel ICE dans le pool de Hamilton, sachant que l’augmentation de puissance fournie avec un nouveau moteur surmontera rapidement la pénalité de cinq places sur la grille. qu’il se déclenche automatiquement selon la réglementation en vigueur.

