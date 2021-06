Lewis Hamilton : « Mettez Wolff et Horner sur le ring ! »

Lewis Hamilton a suggéré en plaisantant de mettre Toto Wolff et Christian Horner sur le ring de boxe ensemble pour régler leurs différends.

Les patrons respectifs de Mercedes et de Red Bull se sont affrontés pendant une grande partie de la saison 2021 alors que les deux équipes se sont affrontées dans la bataille du championnat du monde.

La saga « flexi-wing » n’a fait que voir la rivalité entre les deux s’intensifier et, à Bakou, les insultes ont été échangées au milieu de la menace persistante de protestations officielles adressées à la FIA sur le degré de flexion autorisé à la fois sur le ailes avant et arrière du titre défiant les voitures.

Horner a dit à Wolff de “garder sa bouche fermée” sur les ailes arrière de Red Bull car cela ne ferait qu’inciter Red Bull à commencer à protester contre l’aileron avant de Mercedes; pendant ce temps, Wolff a qualifié Horner de « sac à vent » en réponse qui doit être « plus humble ».

Interrogé sur la rivalité bouillonnante, Hamilton avait une excellente solution pour régler ce combat une fois pour toutes, et en avait un fervent partisan en Max Verstappen.

« Nous devrions les mettre sur le ring ! » Hamilton a déclaré lors de la conférence de presse post-qualification à Bakou.

« Oui, je pense que le poids, la division du poids est un peu un problème. Comme en hauteur. Je veux dire, la portée”, a répondu Verstappen, et Hamilton a répondu: “Ils ont le même poids, juste des hauteurs différentes.”

« Je veux dire, je suis pour un ring de toute façon, même en Formule 1 au lieu de pénalités. Alors ce serait génial ! Verstappen a continué.

« C’est la Formule 1, c’est beaucoup d’enjeux. Donc tout le monde veut gagner, tout le monde est compétitif. Donc je suppose que c’est juste une chose naturelle. Et c’est bon pour les gens de lire, non ? Un peu de feu derrière.

Hamilton a ensuite qualifié Wolff et Horner de “grands leaders” et, étant donné la proximité entre les deux équipes, il est naturel que les deux figures de proue s’affrontent au cours de la saison.

“Je pense que nous avons naturellement les deux meilleurs leaders d’équipes”, a déclaré Hamilton.

« Et ils ont tous les deux énormément contribué au succès des deux équipes, et de grands, grands leaders. Et ça va aller en tête-à-tête parce que nous sommes en tête-à-tête dans ce type de bataille.

«Alors oui, nous aimons généralement simplement parler sur les pistes. Donc, nous gardons simplement la tête baissée.

