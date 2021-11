Lewis Hamilton mystifié par les attitudes COVID «vraiment étranges» d’autres sportifs

Lewis Hamilton pense que l’attitude des autres sportifs envers COVID est « vraiment étrange », étant donné qu’il vit toujours « dans la peur » du virus.

Cela fait près d’un an que le septuple champion du monde a contracté le coronavirus et a dû manquer le Grand Prix de Sakhir, avec ce titre record déjà dans le sac.

Depuis lors, Hamilton a parlé de sa conviction qu’il souffrait d’un « long COVID », bien qu’il pense maintenant que cela est passé.

Mais, peut-être parce que la Formule 1 a un grand élément individuel dans ce qui est aussi un sport d’équipe, le Britannique de 36 ans est perplexe devant la façon dont d’autres athlètes adoptent une approche beaucoup plus flegmatique envers un virus qui a fait plus de cinq millions de morts dans le monde. dans les deux ans.

S’exprimant lors d’une interview citée par la BBC, Hamilton a déclaré: « Je dirais avoir l’expérience l’année dernière, [I’ve] peut-être y a-t-il un peu mieux réussi cette année, mais vous vivez toujours dans la peur, vous savez ?

« Tout le monde que je vois autour de moi, tous mes amis, la plupart des gens – peut-être pas des gens dans mon sport, mais tout le monde à l’extérieur dans leurs entreprises – s’ils manquent une journée de travail, ou une semaine de travail, ce n’est pas l’année terminée, alors que c’est critique pour nous les conducteurs.

« L’année peut être terminée si vous manquez une ou deux courses. J’ai vu d’autres sportifs aussi super détendus et qui s’en moquent. S’ils l’obtiennent, ils l’obtiennent, et c’est vraiment étrange de voir ça. Mais cela a rendu les choses difficiles.

Une belle victoire pour notre première fois au Qatar. #TEAMLH vous nous faites avancer, nous continuons à pousser et nous ressentons votre énergie plus que jamais. Ça a été une sacrée année mais j’adore cette bataille. Se remettre au travail, concentré et prêt pour les deux dernières courses. Nous gagnons et nous perdons ensemble. pic.twitter.com/sGHFwBcV8c – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 21 novembre 2021

Bien que les vaccins aient donné au monde une arme puissante pour affronter COVID, Hamilton dit qu’il a trouvé une saison de 22 courses avec les différents protocoles de Formule 1 en place une expérience plus difficile que la campagne réduite de l’année dernière qui comprenait 17 grands prix.

Il a ajouté : « L’année dernière était toute serrée et compacte, n’est-ce pas ? Et donc, même si ces six mois ont été difficiles, c’est toute l’année, donc je dirais que c’est pire cette année.

« Dans certains endroits, ils assouplissent les règles et il est alors si facile de baisser la garde et de se retrouver en difficulté. Donc, gardez-le constamment à l’esprit.

«Et mon interaction sociale est différente de ce qu’elle était dans le passé parce que vous gardez vos distances avec tout le monde, retenez votre souffle autour de tout le monde. Donc c’est définitivement, je dirais, beaucoup, beaucoup plus difficile.

Hamilton dit qu’il essaie d’arracher le championnat du monde à Max Verstappen avec un « long COVID » qui ne fait plus de victimes physiques.

« La première moitié de la saison a été l’une des plus difficiles que j’aie jamais connues », a déclaré le pilote Mercedes.

«Mais en ce moment, je me sens mieux que je ne me suis senti depuis longtemps, alors j’ai réussi à m’en sortir. J’ai l’impression que c’est parti, Dieu merci.