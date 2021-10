Lewis Hamilton n’a “aucune hostilité” contre Max Verstappen

in

Lewis Hamilton dit que de son côté, il n’y a pas de sentiments hostiles envers son rival pour le titre 2021, Max Verstappen.

Le duo a déjà été impliqué dans deux shunts majeurs, le premier à Silverstone et le second à Monza.

Naturellement, les deux collisions ont été fortement débattues, Hamilton et Verstappen n’étant d’accord sur aucun d’eux.

Mais en tant que pilote le plus expérimenté, Hamilton a considéré qu’il était de sa responsabilité de “briser la glace” et de contacter Verstappen, et a clairement indiqué qu’il n’avait aucun ressentiment envers le Néerlandais.

Interrogé par ESPN sur la façon dont il décrirait sa relation avec Verstappen cette saison, Hamilton a répondu : “Je n’ai pas l’impression que cela a changé… ils sont à sens unique avec vous et ils sont différents lorsque vous n’êtes pas là.

« Moi et Max, quand nous nous sommes vus après la course, j’ai toujours essayé d’être respectueux qu’il soit le premier ou qu’il soit derrière moi. J’essaie toujours de m’assurer que je vais vers lui et cela ne me semble pas différent.

« Bien sûr, nous nous sommes assis dans le bureau des commissaires sportifs l’autre jour et ce n’était pas hostile – il a donné son point de vue et j’ai donné mon point de vue.

«Je l’ai appelé après Silverstone mais, encore une fois, je ne veux pas être condescendant, mais je suis beaucoup plus âgé. C’était important pour moi d’appeler et de pouvoir briser la glace. Je n’aurais pas pu faire ça à 25 ans.

« Je n’ai aucune hostilité contre lui. Je pense que c’est un talent énorme et j’aime courir avec lui.

« Suis-je d’accord avec tout ce qu’il fait ? Cela n’a même pas d’importance. Tout ce que je peux contrôler, c’est ce que je fais et comment je gère les choses.

“Quoi qu’il arrive à la fin de l’année, nous nous serrerons la main et reviendrons nous battre l’année prochaine.”

Beaucoup s’attendent à ce que cet affrontement épique pour le titre aille jusqu’au Grand Prix d’Abou Dhabi, qui met fin à la saison, date à laquelle les tensions atteindraient leur apogée.

Mais la dernière chose que Hamilton voudrait dans ce scénario est une collision qui décide qui remportera le championnat du monde.

“Il n’y a jamais de question à ce sujet, je ne voudrais jamais gagner de cette façon”, a déclaré fermement Hamilton en réponse à cette perspective.

« Si cela signifie que vous ne gagnez pas du tout, au moins vous avez votre dignité. Je ne voudrais pas gagner autrement. Vous voulez toujours gagner de la bonne manière.

“J’aime la course, j’aime me battre pour le championnat et, bien sûr, à la fin de l’année, c’est ce pour quoi j’ai travaillé, donc vous ne pouvez pas dire que vous ne seriez pas déçu si vous n’obtenez pas ce vous essayez d’atteindre avec le groupe de personnes avec qui vous essayez d’y parvenir.

« Mais je ne peux pas non plus oublier les choses positives qui se sont produites. Il y a beaucoup de points positifs à tirer de cette année, et j’espère qu’il y en aura d’autres à l’avenir. Cela a été une sacrée année.

