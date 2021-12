Lewis Hamilton « n’a pas été arnaqué » lors de la finale de la saison

Le commentateur de la télévision russe Alexey Popov ne pense pas que Lewis Hamilton ait été « arnaqué » à Abou Dhabi alors que les événements s’équilibrent au cours de la saison.

Hamilton détenait une confortable avance avant le déploiement de la voiture de sécurité en fin de course, ce qui signifiait qu’il était en passe de remporter un huitième titre mondial, un record.

Mais après que Max Verstappen se soit arrêté pour des pneus neufs et la décision controversée de reprendre la course pour le dernier tour, le pilote Red Bull a dépassé Hamilton pour devenir champion du monde pour la première fois.

Popov a déclaré que Hamilton avait pris le dessus lors de l’épreuve unique à Abu Dhabi, mais il a expliqué que les moments controversés de la saison se sont tous stabilisés au cours de 22 courses – ajoutant que les comparaisons avec d’autres sports ne s’appliquent pas dans le monde de la Formule 1.

Alors que le commentateur russe a reconnu qu’Abou Dhabi était un « cas extrême », il a ajouté que la conclusion dramatique faisait simplement « partie de la course ».

«Je pense que tout est juste dans la saison. Spécifiquement dans cette course – oui, Lewis était plus fort, mais c’est du sport », a déclaré Popov à Championat.

« J’ai vu beaucoup de fans contrariés que ce ne soit pas leur favori qui ait gagné. Ils sont liés par des analogies avec d’autres sports: « Mais imaginez si une équipe mène 10-0 au football et qu’elle donne ensuite un penalty qui coûte comme 11 buts ».

« Non, les gars. Ce n’est pas comme ça que ça marche en course automobile. Il y a un drapeau à damier dans la course automobile.

« Et c’est la chance de la génération actuelle. Et moi, étant grand-père, [can remember] le début des années 90 lorsque les voitures sont tombées en panne pour de vrai. Pas comme maintenant – une fois par saison. Mais quand ils tombaient souvent en panne – et c’était normal.

« Et même prendre cette saison. Leclerc était en tête à Silverstone – Lewis le dépasse à la fin. Norris à Sotchi, pop, et Lewis le dépasse.

« C’est-à-dire que de telles situations se produisent sans aucune panne : tactique, pneus, pluie… Oui, c’était un cas extrême, mais on ne peut pas dire : il avait 12 secondes d’avance, mais la pace car a tout emporté.

« Cela fait partie de la course. Juste ou injuste, Masi ou pas Masi, tout cela fait partie de la course.

« Les chances peuvent rester ou elles peuvent être annulées. »

Popov a poursuivi en expliquant comment les médias britanniques avaient soutenu Hamilton face à l’injustice perçue à la fin de la saison, le pilote Mercedes ayant déclaré à la radio de l’équipe à l’époque que le résultat de la course avait été « manipulé ».

Popov a déclaré que le sentiment général était que le septuple champion du monde avait été « arnaqué » à la suite du dernier tour controversé, et même s’il pense que Hamilton aurait mérité son huitième titre, cela ne devrait pas nuire à l’exploit de Verstappen.

« J’ai vu l’histoire dans la presse anglaise, ‘Notre garçon s’est fait arnaquer' », a déclaré Popov. « Je ne pense pas qu’il se soit fait arnaquer. Il méritait beaucoup cette année, et s’il avait gagné, il aurait été un champion du monde bien mérité.

« Mais Max a gagné – et Max n’en est pas moins champion du monde. »