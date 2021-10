Lewis Hamilton n’a pas eu de chance, Max Verstappen n’était pas d’humeur

Aucun des deux concurrents pour le titre n’a présenté ses meilleurs atouts en Turquie. Christijan Albers a déclaré que Lewis Hamilton « n’avait pas bien conduit » et que Max Verstappen était « nerveux ».

Le journal des résultats de cette année a vu un nouveau nom en P1 au parc d’Istanbul alors que Valtteri Bottas a couru de la pole position au drapeau à damier.

Il s’agissait de la première victoire du pilote Mercedes cette saison, et une victoire facile puisque Verstappen, vice-champion du jour, n’a pas pu se battre pour la tête.

Red Bull était terriblement en retrait du rythme de Mercedes en Turquie, où il est juste de dire que seule la pénalité de grille de Hamilton pour un nouvel ICE a empêché une Mercedes 1-2.

Mais alors qu’Albers pense que Verstappen était « nerveux » dans sa Red Bull, il n’a pas été trop impressionné par la récupération de Hamilton.

« Maintenant, si vous regardez la tendance des dernières courses, pour moi Lewis Hamilton n’a pas bien piloté ce week-end », a-t-il déclaré à De Telegraaf, ajoutant qu' »il n’a pas eu de chance partout où il s’est retrouvé ».

« Max n’était pas vraiment d’humeur non plus. Il s’est aussi amusé.

« Dans les interviews, il était détendu, mais on pouvait déjà voir que ce n’était pas le Max Verstappen qui combattait Bottas.

«Ils ont vu depuis le début, c’est interdit.

« Ils ont seulement essayé de limiter les dégâts, mais si vous voyez à quel point il était nerveux avec la voiture en Turquie, il était presque impossible de conduire. »

Verstappen a de nouveau quitté Istanbul Park P1 du championnat des pilotes, le Néerlandais ayant six points d’avance sur Hamilton.

Dans une lutte pour le titre qui devrait se poursuivre jusqu’au tout dernier tour de la saison, l’ancien pilote de F1 Albers a exhorté Red Bull à se concentrer entièrement sur le championnat de cette année et à ne pas s’inquiéter pour 2022.

Incertain de ce qui se passera en 2022 avec les toutes nouvelles voitures, il pense qu’il est maintenant temps pour Red Bull de remporter un titre tant qu’ils le peuvent.

La même chose, dit-il, peut être dite de la candidature de Mercedes et Hamilton pour un huitième titre mondial record.

« C’est maintenant l’opportunité pour Red Bull de faire de Max Verstappen un champion du monde », a-t-il déclaré. « Vous n’avez qu’à tout mettre en œuvre, sans vous soucier du tout de la voiture de l’année prochaine.

« Vous ne pouvez pas dire avec certitude que vous aurez une bonne voiture l’année prochaine.

« Il en va de même pour Mercedes. Lewis Hamilton peut devenir champion du monde pour la huitième fois. Je pense qu’ils vont tous les deux secrètement à plein régime avec des mises à jour de toute façon.

Dans la perspective de la prochaine course, le Grand Prix des États-Unis, Albers affirme que l’élan sera probablement en faveur de Hamilton, mais pourrait être de retour avec Verstappen une course plus tard au Grand Prix du Mexique.

Il a ajouté : « Vous obtenez Austin en premier bien sûr, qui est vraiment un circuit Mercedes. Ensuite, vous obtenez Mexico, qui est bien sûr une piste Verstappen. Il peut y faire la différence.

« Même si la voiture est un peu plus lente, il fait la différence dans ce dernier secteur. Vous remarquez que la Mercedes a maintenant une meilleure configuration standard étape par étape, pas en termes de mises à jour. »