Lewis Hamilton n’a pas pu égaler la préservation des pneus de Sergio Perez

James Vowles dit que Lewis Hamiton ne pouvait pas imiter la stratégie de Sergio Perez à Monaco car il ne pouvait pas non plus préserver ses pneus.

Perez a connu l’un des meilleurs dimanches de tous, terminant en P4 après avoir commencé la course en P8, et cela grâce à l’excellent rythme à la fin de son premier relais.

Une fois que ceux qui l’ont précédé se sont affrontés, il a mis le pied à terre et, bien qu’il soit sur de vieux softs, a été l’un des pilotes les plus rapides en piste, exécutant avec succès l’overcut.

Hamilton était l’un de ceux sur lesquels l’homme de Red Bull a pris de l’avance, et le Britannique était heureux que son équipe ne l’ait pas empêché plus longtemps avant de le confronter.

Cependant, Vowles, le directeur de la stratégie, dit que cela n’aurait pas fonctionné car il ne pouvait pas s’occuper de ses pneus aussi bien que Checo, qui est réputé pour sa capacité à le faire.

“De toute évidence, lorsque les pneus arrivent, nous avons la possibilité de les porter, de les vérifier”, a-t-il déclaré dans l’équipe. Débriefing Youtube.

«Ainsi, vous grattez en quelque sorte la surface de la saleté et du ramassage qui se trouve sur le pneu, puis vous pouvez mesurer des trous spécifiques afin de déterminer la quantité de caoutchouc restante.

«Maintenant, il avait fait un très bon travail en économisant ses pneus avant, ils étaient en assez bon état, mais l’arrière ne l’était pas, l’arrière ressemblait un peu à celui de Valtteri et cela aurait posé un problème.

«Et juste extrapoler un peu car évidemment aucun de nous ne le sait, je pense que nous aurions pu faire quelques tours de plus mais certainement, nous n’en aurions pas fait dix de plus. Donc, ça va être quelque part entre ces chiffres et à quelle vitesse nous aurions été est également difficile à dire.

“Je pense que ce qui est juste à dire, c’est que le rythme de fin de relais du Red Bull, en particulier avec Perez, est quelque chose qui était exceptionnel par rapport au terrain et par rapport à nous-mêmes et qui n’aurait pas été réalisable étant donné l’usure que nous avions.”

💔 Le moment où l’excellent #MonacoGP de Valtteri s’est effondré dimanche. pic.twitter.com/xb6m8dleAB – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 25 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Les choses ont encore empiré pour le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas étant contraint de prendre sa retraite après avoir semblé à l’aise en P2 en raison d’un problème d’arrêt au stand. Plus précisément, l’équipe n’a pas pu retirer la roue avant droite du Finlandais pour changer les pneus.

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe envisageait d’envoyer ses pilotes sur son ancien set et de prendre la pénalité qui leur avait été infligée pour ne pas avoir couru deux poulies, Vowles a déclaré que cela aurait conduit à une disqualification immédiate.

«Malheureusement, nous n’aurions pas pu faire cela. Nous aurions pu mettre Valtteri sur la bonne voie, mais nous aurions été disqualifiés », a-t-il ajouté.

«En vertu du règlement, vous devez exécuter les deux ensembles, deux ensembles différents de pneus secs dans la course et les quatre virages doivent également correspondre en termes de composé et nous aurions déclenché une disqualification à la suite de cette poursuite. .

«C’est une règle évidente si vous y réfléchissez. À Monaco, par exemple, s’il s’agissait simplement d’un arrêt au stand supplémentaire ou d’une pénalité de 30 secondes, vous pouvez choisir de ne jamais entrer, mais c’est là pour couvrir expressément cette circonstance.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!