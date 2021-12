Lewis Hamilton n’admettra « jamais » qu’il a peur de moi

Avant le GP d’Abou Dhabi, décisif pour le titre, Max Verstappen a déclaré que Lewis Hamilton « n’admettrait jamais » qu’il a peur du pilote Red Bull.

Mais ce qu’il sait avec certitude, c’est qu’il n’a « pas peur » du Britannique.

Verstappen et Hamilton s’aligneront sur la grille du Grand Prix d’Abou Dhabi pour la finale de la saison à égalité de points.

Verstappen a cependant deux avantages en sa faveur, il devance son rival Mercedes au classement au décompte des victoires en course, et il part de la pole position.

Si le Grand Prix d’Arabie saoudite du week-end dernier est quelque chose à continuer, il promet d’être une lutte tous azimuts pour la victoire de la course et le titre mondial.

Dans une interview avec De Telegraaf avant la course, on a demandé à Verstappen s’il sentait que Hamilton le craignait.

« Il ne l’admettra jamais », a-t-il déclaré au journal néerlandais. « Au moins, je n’ai pas peur de lui.

« Oui, je pense que je le rends nerveux s’il me voit dans ses rétroviseurs.

« C’est un pilote différent de moi, moins agressif. Il ne sait pas courir comme moi.

« Je ne peux pas non plus lui en vouloir, car il n’a jamais pu apprendre cela comme je l’ai fait de mon père. »

INCROYABLE! La pole est tout simplement la meilleure façon de commencer la course finale💪 Excellent effort d'équipe👌Merci, @SCecoPerez, @redbullracing et @hondaracingf1 pour la poussée 👊

Bien que Verstappen ait dû se contenter de la deuxième place d’Hamilton au cours des trois dernières courses, il s’aligne sur la grille de Yas Marina en pleine confiance.

Non seulement il croit qu’il est le « meilleur » pilote de Formule 1, mais il pense qu’il le montre en roulant dans une voiture qui est la deuxième meilleure après la Mercedes.

« Je pense que vous devriez être comme ça si vous êtes un pilote de Formule 1. Alors je dis oui, absolument ! était sa réponse lorsqu’on lui a demandé s’il était le meilleur pilote du sport.

« Mais je n’ai pas besoin d’entendre ça de quelqu’un d’autre. Je n’ai pas besoin de cette reconnaissance.

« Je trouve beaucoup plus important ce que je pense moi-même et ce que pensent les gens qui sont proches de moi. »

Il a ajouté: « Si j’avais été dans sa voiture, la saison aurait été décidée il y a longtemps. »

Après le GP d’Arabie saoudite, Mercedes a de nouveau qualifié Verstappen de pilote trop agressif, pour être juste, de nombreux experts de la F1 l’ont fait.

Mais alors qu’il concède qu’il est agressif, il dit qu’il doit l’être pour gagner des Grands Prix.

« Je ne veux pas l’éliminer, je veux le battre », a-t-il insisté. « C’est une autre formulation.

« Certaines personnes me trouvent agressif, d’autres très agressif et d’autres non. Je pense que je suis moi-même.

« Les dernières courses, je dois mieux défendre, car nous sommes un peu plus lents. Je n’ai pas le luxe de vérifier une piste ou de partir maintenant.

« Et oui, je fais tout ce que je peux pour gagner. Si je ne pense pas comme ça, je ferais mieux de rester à la maison.

« Si je n’avais pas eu cette attitude, nous ne serions pas ici avec le même nombre de points. Ensuite, il était déjà champion.