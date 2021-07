Lewis Hamilton “n’aurait pas gagné” sans l’aide de Valtteri Bottas

Lewis Hamilton a déclaré qu’il n’aurait pas remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne sans l’aide de Valtteri Bottas.

Après avoir purgé une pénalité de 10 secondes à son arrêt au stand pour sa collision précoce avec Max Verstappen, le septuple champion du monde s’est retrouvé en quatrième position à Silverstone.

Il a assez facilement dépassé la McLaren de Lando Norris pour terminer troisième, les deux voitures plus loin étant Bottas dans l’autre Mercedes et le leader Charles Leclerc, qui avait été le grand bénéficiaire de l’incident du premier tour potentiellement déterminant pour la saison à Copse. .

Sans surprise, Mercedes a orchestré un changement de place au 41e tour sur 52, Bottas s’écartant, ce qui a permis à Hamilton de poursuivre et de dépasser la Ferrari, ce qu’il a finalement fait lors des célébrations folles de la foule ensoleillée dans les tribunes.

Bottas est maintenant dans une position où il sait qu’il n’a rien à gagner à ne pas jouer le jeu d’équipe, avec son siège Mercedes très en jeu, mais Hamilton a néanmoins fait l’éloge de sa coopération.

« Je suis vraiment reconnaissant envers mon coéquipier. C’est vraiment un excellent coéquipier et sans sa participation, nous n’aurions pas gagné la course », a déclaré le Britannique de 36 ans à Sky F1.

«Je poursuivais Valtteri et il était si aimable de travailler si bien en tant que coéquipier pour me permettre de passer, afin que je puisse courir après la victoire pour l’équipe.

“C’est un grand esprit sportif, je l’apprécie vraiment.”

Gagner en tant que 𝗧𝗘𝗔𝗠 💜💙 Je n’aurais pas pu le faire sans vous aujourd’hui, @ValtteriBottas ! pic.twitter.com/KEBpnUhqBV – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 18 juillet 2021

Bottas, dont la place chez Mercedes est fortement menacée par George Russell, a révélé qu’il avait conduit toute la course par un après-midi torride sans pouvoir boire parce que le système embarqué “ne fonctionnait pas”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait de sa cinquième place en P3 en 10 courses cette année, le Finlandais a répondu : « Je ne sais pas. Si je regarde l’ensemble du tableau, en tant qu’équipe, ce fut évidemment une grande journée pour nous en termes de points – et pour Lewis aussi, pouvoir gagner la course.

« Pour moi, ce qui a compromis la course et le fait de pouvoir me battre pour la victoire, c’est le patinage des roues au départ. Cela a rendu les choses un peu plus difficiles.

« J’ai dû réagir à l’arrêt de Lando, donc nous nous sommes arrêtés un peu trop tôt pour être compétitifs vers la fin, mais au moins nous avons eu Lando et j’ai aidé Lewis à gagner.

« Néanmoins, heureux de monter sur le podium et d’obtenir de bons points. »