Lewis Hamilton n’avait «aucune idée» qu’il avait touché le commutateur de frein au redémarrage de Bakou

in

Lewis Hamilton a parlé du sentiment “d’humilité” qu’il avait après avoir accidentellement actionné un interrupteur dans sa voiture Mercedes qui a effectivement “coupé” ses freins à Bakou.

Le Britannique avait été en mesure de capitaliser sur le malheur de son rival pour le titre Max Verstappen, qui s’est retiré de façon spectaculaire du Grand Prix d’Azerbaïdjan avec seulement quelques tours à faire avec une défaillance de pneu dans la ligne droite principale.

Hamilton a aligné P2 au redémarrage debout derrière le coéquipier Red Bull de Verstappen, Sergio Perez. Il a réussi à rejoindre le Mexicain lors de la première escapade, mais il a couru trop profondément dans le virage 1 – car le pilote Mercedes avait accidentellement touché un interrupteur de sa voiture qui a nui à ses performances de freinage.

En conséquence, il est tombé à l’arrière du peloton avec seulement deux tours restants de la course, ce qui a par la suite mis fin à une séquence de 54 courses de points en Formule 1.

“Naturellement, c’est une expérience assez humiliante, pour être honnête”, a déclaré le septuple champion du monde à Sky Sports après la course.

« Nous avions travaillé si dur ce week-end pour revenir [from being] parmi les 10 premiers.

« Ça avait l’air si bon, j’avais tout mis en jeu et je me suis battu aussi fort que j’ai pu aujourd’hui. Au redémarrage, je pense que lorsque Checo s’est avancé vers moi, j’ai actionné un interrupteur et cela a essentiellement désactivé les freins, alors je suis allé tout droit.

« Je ne savais même pas que j’avais touché [the switch].

La « magie des freins » est un réglage sur le volant qui chauffe les freins plus rapidement en modifiant les réglages de régénération hybride et de polarisation des freins.

Il semble que LH l’ait laissé allumé au redémarrage.

Vieille photo de la voiture de NR#BrakeMagic #F1 pic.twitter.com/ZCMyj9nzYH – Craig Scarborough (@ScarbsTech) 6 juin 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Il a poursuivi : « C’est très difficile à prendre, mais surtout je suis vraiment désolé pour les hommes et les femmes de l’équipe, qui travaillent si dur pour ces points – mais nous allons nous regrouper et revenir plus forts, j’en suis sûr. “

Verstappen quittant Bakou sans point a laissé Hamilton avec une occasion idéale de reprendre la tête du Championnat du monde, mais une erreur rare signifie qu’il reste à quatre points de son rival.

Mais comme les deux pilotes ont terminé sans aucun point, la situation est la même qu’avant le début du week-end de course – Hamilton envisageant déjà le Grand Prix de France pour reprendre son avance dans la lutte pour le titre.

“Bien sûr, c’est évidemment très malheureux pour Max – je dirais qu’aujourd’hui est un bon coup de malchance”, a déclaré le joueur de 36 ans. “C’est comme ça. Comme je l’ai dit, nous essaierons de nous regrouper et de revenir plus forts lors de la prochaine course.