Lewis Hamilton ne met « aucune énergie » à parler d’accidents

La préparation de la finale de la saison 2021 a été largement axée sur la perspective d’un crash décisif, mais Lewis Hamilton est convaincu que lui et Max Verstappen veulent gagner « de la bonne manière ».

Après 21 grands prix au cours desquels la Formule 1 a eu droit à des courses au volant de Hamilton et Verstappen, tout se résume au Grand Prix d’Abou Dhabi, qui met fin à la saison ce week-end.

Les deux se lancent dans la course de Yas Marina à égalité de points, bien que Verstappen soit P1 car il a une victoire de plus que Hamilton. L’élan, cependant, est avec le Britannique.

Les chiffres signifient que celui qui terminera devant dimanche remportera le titre mondial, et si aucun des deux ne termine – ou du moins ne marque pas – cela revient à Verstappen.

Cela a des experts qui spéculent sur un crash décisif.

Hamilton a été interrogé sur la perspective d’un accident délibéré lorsqu’il a fait face aux médias lors de la conférence de presse des conducteurs de jeudi.

« Avant le week-end, je ne consacre aucune énergie à ce genre de chose », a-t-il répondu.

« Je pense qu’en fin de compte, je crois vraiment que tout le monde ici en course vient pour gagner. »

« J’aimerais croire que tout le monde veut le faire de la bonne façon, et donc je ne laisse même pas cela s’insinuer dans mon esprit. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que le titre ne soit pas décidé de manière équitable, Hamilton a ajouté : « Honnêtement, je ne lui donne tout simplement pas d’énergie.

«Je suis ici pour faire du mieux que je peux avec cette équipe incroyable et pour y revenir, nous n’avons jamais pensé que nous serions au coude à coude avant la dernière course.

« Nous avons eu une reprise incroyable collectivement en tant qu’équipe et nous avons été dans une excellente position ces dernières courses, nous allons donc de l’avant avec la même concentration, et nous ne gaspillons pas d’énergie sur des choses qui ne sont pas de notre ressort. contrôler. »

Une personne qui a pensé à un accident délibéré est le directeur de course de la FIA, Michael Masi, qui a déjà mis les deux pilotes en garde contre cela.

Dans une démarche inhabituelle, il a écrit dans ses notes d’avant course : » Toute violation des principes d’équité en compétition, comportement antisportif ou tentative d’influencer le résultat d’une compétition d’une manière contraire à l’éthique sportive.

« Pour tous les championnats, coupes, challenges, trophées ou séries FIA, les commissaires sportifs peuvent également décider d’imposer les sanctions suivantes : Suspension pour une ou plusieurs compétitions, retrait de points pour le championnat, coupe, challenge, trophée, série.

« Les points ne doivent pas être déduits séparément des pilotes et des concurrents, sauf dans des circonstances exceptionnelles. »

Interrogé sur l’avertissement de Masi, Hamilton a déclaré : « C’est évidemment arrivé dans le passé, et je suis sûr que les commissaires sportifs n’ont pas pris les précautions qu’ils ont cette fois-ci.

« Je pense que c’est juste qu’ils le fassent, et j’espère qu’ils n’auront pas besoin d’être utilisés, et nous avons une excellente course et allons de l’avant.

« Je n’ai pas vraiment d’opinion là-dessus sinon, je suis ici pour faire mon travail et je ne veux pas vraiment voir les commissaires sportifs et ils ne veulent pas me voir. »