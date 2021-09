Lewis Hamilton ne restera pas “trop ​​longtemps” en F1

in

Lewis Hamilton a indiqué que son avenir en Formule 1 n’avait plus beaucoup d’années à courir, car il n’envisageait pas de rester “trop ​​longtemps”.

Le septuple champion du monde est à plus de la moitié de sa 15e campagne de F1 et plus tôt cette saison, il a signé un nouveau contrat de deux ans pour prolonger son séjour chez Mercedes jusqu’à la fin de 2023.

Il s’agissait du deuxième contrat signé par le Britannique de 36 ans cette année, car il ne s’était formellement engagé à piloter cette saison que quelques semaines avant les essais à Bahreïn.

Les derniers commentaires de Hamilton semblent exclure la possibilité qu’il continue aussi longtemps que Kimi Raikkonen, qui a récemment annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de l’année – date à laquelle le Finlandais aura 42 ans.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une interview avec le diffuseur néerlandais Ziggo s’il savait pendant combien de temps il voulait continuer à courir, Hamilton a répondu : « Je ne le sais pas. Je ne peux pas imaginer plus longtemps, mais cela pourrait changer.

« Chaque année, vous êtes dans un endroit différent. Peut-être que nous ne serons pas dans une pandémie l’année prochaine et que les choses changent. Je dirais que la pandémie a probablement raccourci mes attentes quant à la durée de mon séjour, mais les choses pourraient changer.

« Ce que je sais, c’est que maintenant j’aime faire ce que je fais. J’aime toujours être ici et j’espère mériter d’être encore ici.

Hamilton a également été invité au cours de l’entretien à indiquer ses meilleures et ses pires qualités.

“Disons que ma pire qualité est probablement que je déteste perdre”, a déclaré le vainqueur de 99 courses de F1.

« Je ne sais pas… c’est sûr, j’ai définitivement de mauvaises qualités. Tout le monde a de mauvaises qualités. Je suis vraiment mauvais pour communiquer, je suis vraiment mauvais pour rester en contact avec les gens, j’ai une très mauvaise mémoire.

« Mes meilleures qualités ? Je dirais… J’aime penser que je suis vraiment bon avec les enfants. J’aime les enfants et la famille.

Lorsqu’on lui a demandé quand le moment serait venu d’avoir ses propres enfants, Hamilton a répondu : « Pas pendant que je cours. C’est déjà assez dur avec [dog] Roscoe ! Roscoe est comme mon fils. C’est déjà assez dur de s’occuper de lui tous les jours. Je peux à peine prendre soin de moi.

“Je ne sais pas. Cela dépend dans quel genre de monde nous vivons à ce moment-là. C’est une période difficile partout dans le monde.

Hamilton tentera de boucler le siècle de victoires en course dans le Grand Prix d’Italie à Monza, un exploit qui lui redonnera son avance au championnat du monde sur Max Verstappen.

