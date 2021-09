Lewis Hamilton ne s’attribue pas le mérite de la décision “incroyable” de Mercedes

Lewis Hamilton dit qu’il ne peut s’attribuer le mérite de la “décision incroyable” de son équipe de l’opposer à la fin du Grand Prix de Russie.

Alors que la course à Sotchi approchait de sa fin, il semblait que Hamilton allait manquer de peu sa 100e victoire alors qu’il courait derrière la McLaren de Lando Norris.

Cependant, le chaos s’est ensuivi quand il a commencé à pleuvoir, et le Mercedes Le pilote s’est retrouvé en tête après avoir finalement suivi le conseil de son équipe de se garer pour le pneu intermédiaire plutôt que de rester sur des slicks comme Norris a essayé de le faire.

On a dit aux deux de se rendre au stand, mais le pilote McLaren a préféré rester dehors, estimant qu’il pourrait aller jusqu’au bout car, contrairement à son compatriote, on ne lui a pas dit que la pluie deviendrait plus forte.

C’est un appel qui a finalement valu à Hamilton la victoire alors que Norris est parti peu de temps après avant de devoir s’opposer, tombant ainsi à la 7e place.

Le septuple champion du monde ne pense cependant pas qu’il puisse s’attribuer le mérite d’avoir suivi les ordres qui lui ont été donnés, mais a plutôt fait l’éloge de son équipe.

“Oui, tout d’abord, je ne peux pas m’attribuer le mérite de cette décision incroyable, c’était celle de l’équipe”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-course.

« Pour moi, j’ai été très longtemps dans le no man’s land en termes de… Je ne savais pas vraiment où j’en étais dans la course.

« Je n’avais aucune idée de l’avance de Lando. J’essayais juste d’établir le meilleur temps à chaque tour. Une fois, j’ai dépassé l’une des McLaren dans mon deuxième relais, dépassant les gens, poursuivant Lando.

« Ils étaient incroyablement rapides tout d’un coup. Il faisait un très bon travail. Juste dans ces derniers instants, c’était glissant en 5 et un peu en 7, mais partout ailleurs, l’adhérence était plutôt bonne.

“Je pense que Lando est parti en 5 sur un tour et je me suis dit ‘OK, OK, reste en dehors, ça va probablement se reproduire, je vais essayer de le rattraper’. Puis ils m’ont appelé et je me suis dit : “Ouais, mais il est juste là !” Je n’avais que trois tours pour rattraper 24 secondes, donc c’était comme ‘pas question’.

« Je n’étais donc pas convaincu dès le premier tour. Le tour suivant, il a plu davantage et j’étais définitivement plus convaincu, alors je suis entré.

