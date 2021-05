Lewis Hamilton “ ne savait pas ” Bottas a été invité à le laisser passer

Lewis Hamilton dit qu’il ne savait pas que Mercedes avait donné l’ordre à Valtteri Bottas de le laisser passer, estimant qu’ils «couraient» pour la position.

En venant pour une deuxième étape dans le Grand Prix d’Espagne de dimanche, Hamilton a été obligé de travailler pour la victoire alors qu’il chassait son coéquipier pour la deuxième place, puis Verstappen pour la tête.

Mercedes a essayé de rendre la vie un peu plus facile pour le champion du monde en titre, en disant à Bottas “ne retenez pas Lewis s’il vous plaît.”

Mais le Finlandais n’a pas bougé, faisant à la place de Hamilton la course pour la position.

Bottas s’est défendu en disant que s’il “aurait pu le laisser passer plus tôt”, il n’est pas “ici pour laisser passer les gens … Je suis ici pour courir.”

Hamilton, qui n’a eu besoin que de quelques virages pour passer Bottas avant de traquer Verstappen pour remporter sa troisième victoire de cette saison, dit qu’il n’avait aucun problème avec les actions de son coéquipier.

“Je pense que nous sommes les meilleurs coéquipiers alors…”, a-t-il dit, “honnêtement, je ne savais pas qu’il avait un message, donc dans mon esprit j’étais comme” nous courons “et c’est très bien pour moi particulièrement tôt dans cette partie de la saison.

«Donc, dans mon esprit, j’étais ‘donc je dois me rapprocher et espérer un dépassement’, mais alors évidemment quand nous sommes entrés dans le virage 10, nous étions sur des stratégies très différentes, donc j’allais l’attraper à un moment donné parce que avait de bien meilleurs pneus.

«Et nous allions dans le virage 10 et je pensais qu’il y avait un écart là-bas et je n’étais pas tout à fait sûr, puis il y avait un écart et Valtteri était tout à fait juste, je ne perdrais pas trop de temps mais c’est ainsi que nous gagnons en tant que une équipe.

«Nous devons parfois… parfois nous sommes dans cette position où vous… vous devez mettre l’équipe en premier et obtenir un deuxième et un troisième, c’est bien, mais obtenir un premier est évidemment un maximum de points et c’est la clé.

La table de Toto tremblait pic.twitter.com/fpRTR0sKo0 – tami. (@Vetteleclerc) 9 mai 2021

Peut-être heureux du fait que Hamilton ait toujours remporté la course, le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, dit comprendre la réponse de Bottas à l’ordre de l’équipe.

“Pilotes de course, leurs instincts sont ce qu’ils sont”, a déclaré Wolff à Motorsport.com. «J’aurais souhaité que peut-être, parce que Lewis était sur une stratégie totalement différente, cela serait venu un peu plus vite.

«Mais à la fin, nous avons marqué le résultat, et je peux comprendre à Valtteri qu’il a encore eu une journée difficile, que vous êtes ennuyé.

«Si cela nous avait fait perdre la course, j’aurais été plus critique, mais à la fin, c’est quelque chose que nous pouvons apprendre.

«Cela va dans les deux sens, et c’est ce dont nous allons discuter, mais dans un esprit de camaraderie.»

La victoire de Hamilton lui a permis de prendre une avance de 14 points dans le championnat des pilotes tandis que Bottas est à la 3e place après avoir terminé troisième dimanche.

