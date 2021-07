Lewis Hamilton “ne se souvient pas” de l’idée de retraite de Wolff

Lewis Hamilton “ne se souvient pas” d’avoir eu une conversation avec Toto Wolff sur la possibilité de prendre sa retraite de la Formule 1 à la fin de cette année.

Mercedes a annoncé samedi que Hamilton avait re-signé avec l’équipe, mettant le stylo sur papier sur un nouvel accord de deux ans.

Le nouveau contrat a mis fin aux spéculations selon lesquelles le septuple champion du monde songeait à raccrocher son casque après cette saison.

Les spéculations que Wolff a confirmées par le patron du sport automobile de Mercedes n’étaient pas loin de la réalité.

Il a déclaré à The Race : « Il comprend assez bien ce qu’il ressent à propos de la course et cette passion brûle fortement.

«D’une certaine manière, le championnat difficile a suscité encore plus de plaisir avec nous à combattre. L’année prochaine s’annonce vraiment excitante.

« Et nous avons parlé de la retraite et il est certainement important de toujours flirter avec la retraite, mais également d’être maître de son propre destin.

“Et je pense qu’à ce stade, il y a tellement de passion pour le sport que je peux le voir y aller pendant un certain temps.”

Hamilton, cependant, ne se souvient pas avoir mentionné le mot « R » à Wolff.

“Je ne me souviens pas de cette conversation, mais s’il a dit que le sujet avait été soulevé, alors c’est ce qui s’est passé”, a déclaré grandprix.com.

« De toute évidence, ce n’était pas la chose la plus importante pour moi, et je ne l’ai pas laissé me distraire.

“Cette fois, le processus de négociation a été beaucoup plus facile et tout s’est passé très rapidement.”

Wolff a nié, contrairement à ce que rapportent les médias, que l’argent ait été un point de friction, affirmant qu’il n’y avait pas de tels problèmes.

“En raison de nos discussions en hiver, nous savions ce qui était important pour Lewis, Lewis sait quelles sont nos limites”, a-t-il ajouté.

« Il n’y a pas eu de décision difficile concernant l’argent ou les conditions.

« Il s’agissait davantage des activités que nous voulons déployer, poursuivre notre travail de fondation et le tailler de la bonne manière. »

Les problèmes actuels de Mercedes dans leur bataille contre Red Bull pour le titre mondial n’ont pas non plus dissuadé Hamilton de vouloir rester chez Mercedes.

Hamilton a déclaré: “Bien sûr, j’espérais que les choses continueraient comme au début de la saison, mais ils ont évidemment fait un grand saut en performance.

“Mais quand je me réveille, je pense toujours à la course et aux batailles difficiles qui m’ont rapproché, ainsi que l’équipe et mes ingénieurs.

« J’arrêterai si j’en arrive au point où je ne veux pas m’occuper des tracas, mais même alors, le sport et la compétition me manqueraient. »

Hamilton a 32 points de retard sur Max Verstappen au championnat des pilotes.

