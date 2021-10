« Lewis Hamilton ne serait pas allé jusqu’au bout »

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a soutenu l’appel de ses stratèges en Turquie, affirmant que Lewis Hamilton n’aurait pas atteint la fin avec les pneus intermédiaires avec lesquels il a commencé.

Au 42e tour d’un Grand Prix de Turquie humide, l’appel de Mercedes est venu d’Hamilton pour qu’il embarque et accepte de nouveaux pneus intermédiaires, le septuple champion du monde cherchant une place sur le podium ou peut-être même la victoire.

« Pourquoi », a-t-il répondu.

« Le nouvel inter est la voie à suivre », a été le retour du mur des stands.

« Je ne pense pas », a affirmé Hamilton.

Le Britannique a estimé que sa meilleure approche était d’aller jusqu’au bout sur une série d’intermédiaires, et suivant les souhaits de Hamilton, Mercedes lui a permis de rester en dehors.

Au tour 51, il a ensuite accepté les nouveaux appels de Mercedes au stand sans aucune résistance, ignorant apparemment qu’il perdrait des places en raison de sa réaction furieuse à la radio lorsqu’il a appris qu’il était désormais P5, derrière Sergio Perez et Charles Leclerc.

Hamilton finirait dans cette position, défendant en fait la place de Pierre Gasly dans les phases finales au lieu de progresser.

Wolff était clair cependant que compte tenu de la façon dont le rythme de Hamilton diminuait, terminer la course sans arrêt au stand n’aurait pas été possible.

TOUR 34/35 sur 58 Bataille brillante entre Perez et Hamilton 👏 Hamilton avait l’air de prendre la place mais Perez se défend et reste devant pour l’instant #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/aoBBdnMXdJ – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

« L’intermédiaire avait évidemment l’air vraiment effrayant, mais nous avons pensé que nous pourrions peut-être rester là-bas et terminer troisième sans nous arrêter », a déclaré Wolff à Sky F1 à propos des drames liés aux pneus.

« Ou si une ligne sèche apparaît, peut-être passera-t-elle à un pneu tendre jusqu’à la fin.

«Nous avons donc équilibré entre les stands, le prendre très conservateur, nous battre avec Leclerc et Perez sur la piste pour P3, ou prendre un petit pari et gagner ou terminer troisième.

« Ensuite, nous avons vu Leclerc tomber et Lewis a commencé à tomber et il était clair que nous n’arriverions pas au bout. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait été mieux que Hamilton s’était arrêté huit tours plus tôt comme prévu initialement, Wolff a répondu : « Cela aurait été mieux que ce à quoi nous nous sommes retrouvés. [with] à la fin.

« Mais je pense encore que cela a été mesuré et évidemment si vous êtes dans la voiture, il n’a pas vu combien il perdait au tour et il n’a pas non plus vu Leclerc tomber.

« Il était clair que si nous étions restés dehors, il aurait perdu contre [Pierre] Gazeux en tout cas.

« Je pense qu’il se sentait toujours bien dans la voiture, mais il était à une seconde et demie du rythme et aurait de toute façon perdu la position.

« Et de l’autre côté, c’est toujours frustrant de voir les autres voitures, de ne pas les avoir dépassées, elles sont en piste devant vous.

« La décision correcte aurait probablement été de le prendre de manière très prudente et au stand lorsque tout le monde s’est arrêté pour l’intermédiaire, en sortant derrière Perez, probablement derrière Leclerc, puis en se battant avec eux en piste pour P3. »

Les points positifs ne manquaient pas pour Mercedes à Istanbul, avec Valtteri Bottas délivrant une victoire dominante et réalisant le tour le plus rapide de la course pour remporter le maximum de 26 points.

C’était la première victoire de Bottas de la campagne 2021, et Wolff a attribué à sa performance un « 10 sur 10 ».

« Une conduite absolument dominante pour lui aujourd’hui dès le départ », a déclaré Wolff.

« Il l’avait absolument sous contrôle, non seulement le rythme mais aussi la façon dont il gérait le pneu, donc c’était un 10 sur 10 pour moi. »