Lewis Hamilton ne voit «pas encore l’intérêt» d’essayer une simulation de la voiture Mercedes F1 2022

Lewis Hamilton dit qu’il contribue activement à la création de la Mercedes de l’année prochaine, bien qu’il n’ait pas encore l’intention de la tester dans la simulation.

Comme toutes les autres équipes, Mercedes disposera d’une toute nouvelle voiture pour 2022 qui répondra aux réglementations très révisées de la Formule 1 qui ont été conçues pour essayer de rendre les courses plus disputées.

Il a fourni un double défi cette saison de perfectionner le challenger actuel, dans le cas de Mercedes, la W12, tout en veillant simultanément à ne pas perdre de temps pour proposer la voiture qui portera les espoirs de l’année prochaine.

Hamilton a joué son rôle tout en concourant pour ce qui serait un huitième titre de champion du monde des pilotes, un record.

Une belle victoire pour notre première fois au Qatar. #TEAMLH vous nous faites avancer, nous continuons à pousser et nous ressentons votre énergie plus que jamais. Ça a été une sacrée année mais j’adore cette bataille. Se remettre au travail, concentré et prêt pour les deux dernières courses. Nous gagnons et nous perdons ensemble. pic.twitter.com/sGHFwBcV8c

– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 21 novembre 2021