Lewis Hamilton ne voit pas l’intérêt du nouveau virage 10

Lewis Hamilton dit qu’il a du mal à comprendre l’intérêt du nouveau virage 10 sur le circuit de Barcelone-Catalunya.

Il est juste de dire que le Grand Prix d’Espagne n’a pas été la piste la plus populaire du calendrier ces derniers temps, avec des opportunités de dépassement difficiles à trouver.

Après une course terne l’année dernière au cours de laquelle Hamilton a remporté la victoire et a doublé tout le monde sauf les deux pilotes qui l’ont rejoint sur le podium, Max Verstappen et Valtteri Bottas, beaucoup ont demandé que des modifications soient apportées au tracé.

Le circuit a en effet annoncé des changements peu de temps après, mais pas ceux que les gens espéraient.

Ils ont annoncé que le virage 10 serait reprofilé pour des raisons de sécurité plutôt que pour des raisons de course pour «permettre une extension de la zone de dégagement au virage, augmentant ainsi la distance de sécurité, et cela conduira également à un retour aux origines du disposition.”

Les pilotes ont eu leur premier aperçu vendredi en FP1 et FP2, beaucoup perdant de la vitesse là-bas en raison d’un manque d’adhérence sur la surface.

Hamilton pense que l’adhérence s’améliorera, mais n’est toujours pas vendue dans le virage.

«Je ne comprends pas vraiment quel était l’intérêt du virage», a-t-il déclaré dans le paddock après la FP2.

«C’est beaucoup plus rapide, mais je n’ai pas été dans un scénario de course avec ça, donc je ne peux pas vous dire si ce sera mieux pour la course ou pas.

«Celui d’avant était évidemment un arrêt sans issue. C’était un autre endroit sur lequel vous pourriez potentiellement dépasser mais la ligne droite était trop courte.

«Alors oui, je ne sais pas. Peut-être que cela nous permettra de suivre de près, peut-être, à travers cette dernière section, et si c’est le cas, nous pouvons mieux courir dans la ligne droite principale.

Ce fut un excellent vendredi pour Hamilton et Mercedes, avec l’équipe allemande en tête des deux sessions, avec l’aimable autorisation du Britannique dans cette dernière.

Les choses n’étaient pas aussi bonnes pour leurs rivaux, Red Bull, avec Max Verstappen et Sergio Perez terminant en P9 et P10 derrière les Ferraris, Alpines et AlphaTauris.

Hamilton aime voir le milieu de terrain paraître fort, mais dit que cela met la pression sur Mercedes ainsi que sur Red Bull.

«Je me concentre uniquement sur notre travail et nous nous concentrons uniquement sur notre travail», a-t-il ajouté.

«C’est incroyable de voir les progrès réalisés par Ferrari et McLaren et même Alpine, oui. C’est fantastique de les voir si forts.

«Cela fait pression sur nous aussi, ce n’est pas seulement un groupe.»

