Lewis Hamilton n’est pas distrait par “ la jalousie, l’envie, la négativité ”

Célébrant une étape importante en Espagne, Toto Wolff dit que Lewis Hamilton ne laissera pas les opposants avec leur «jalousie, envie et négativité» le distraire du travail à accomplir.

Hamilton est entré dans l’histoire de la Formule 1 samedi sur le circuit de Barcelone, devenant le premier pilote à atteindre le triple des pole positions.

Le Britannique a remporté la place convoitée sur la grille pour le Grand Prix d’Espagne par 0,036 seconde sur Max Verstappen de Red Bull.

C’était la 100e pole de Hamilton, un exploit qui, en 2017, quand il a battu le record de Michael Schumacher pour le plus de pole positions, personne n’aurait jamais cru possible.

Hamilton, cependant, l’a fait.

Tout comme la saison dernière, il a égalé le record de Schumacher pour le plus grand nombre de titres mondiaux, une autre réalisation qui, selon beaucoup, ne serait jamais égalée. L’année dernière, il a également établi un nouveau record du plus grand nombre de victoires en course, qui s’élève aujourd’hui à 98.

Cependant, il y a encore ceux qui prétendent que c’est la voiture, pas le conducteur.

“Il y aura toujours des gens qui verront les choses de cette façon”, a déclaré Wolff, le patron du sport automobile de Mercedes, cité par Italy24news.

«Plus vous devenez fort et plus jaloux, plus l’envie et la négativité que vous rencontrerez.

«Ce qu’ils disent est totalement hors de propos. Si nous écoutions tout ce qui est dit, nous serions très distraits de notre travail.

«Andrew Shovlin m’a expliqué que si on mettait tous ses tours en pole ensemble, la vidéo durerait deux heures. Cela suffit à expliquer ce qu’il a réalisé.

«Nous parlons d’un pilote exceptionnel, qui a grandi en tant que personnalité sur et en dehors de la piste. Il est clair que c’est quelque chose qu’il fait beaucoup mieux que d’autres.

Majestueux 👑 Montez à bord du W12 de @ LewisHamilton pour son 100e tour en pole position! 💯🚀 # SpanishGP pic.twitter.com/tn3Skd9zQk – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 8 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Wolff dit qu’il ne peut pas choisir un tour de qualification de Hamilton qu’il qualifierait de meilleur, après tout, ils sont invariablement tous fantastiques.

«À chaque fois, on me demande si c’est le meilleur tour qu’il a fait, ou si c’était sa meilleure course…» Wolff a déclaré: «Lewis évolue à un niveau jamais vu auparavant.

«Même samedi, la voiture n’était probablement pas parfaite, mais il a battu les autres et une centaine de pôles est un résultat incroyable.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.