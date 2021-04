Lewis Hamilton n’est pas intimidé par les “ meilleures cartes ” de Red Bull

Avec son coéquipier en P8 sur la grille de départ d’Imola, Lewis Hamilton concède que Red Bull a «un meilleur jeu de cartes en termes de stratégie».

Bien que Hamilton ait joué son rôle dans les qualifications pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, avec un 1: 14.411 pour prendre la pole position, son coéquipier Bottas s’est senti «un peu confus» par son manque de rythme.

Un pilote qui n’était certainement pas confus était Sergio Perez, le nouveau signataire de Red Bull se qualifiant dans une P2 meilleure en carrière avec son coéquipier Max Verstappen troisième.

Avec les deux Red Bulls en tête avec Hamilton, le Britannique est bien conscient qu’il est sur le point de devoir se défendre contre une attaque à deux volets.

Mais deux contre un est un défi pour lequel Hamilton se dit prêt.

“Si nous sommes capables de descendre dans l’ordre, alors ils ont évidemment un meilleur jeu de cartes en termes de stratégie”, a déclaré le septuple champion de F1 à Autosport.

«Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas sortir quelque chose d’unique et faire quelque chose de différent.

«Je ne suis pas vraiment sûr de ce qui s’est passé avec Valtteri.

«Il est très difficile de dépasser ici, donc évidemment, nous n’aurons probablement pas le soutien de lui dès le début, mais néanmoins peut-être qu’il réussira.

«Mais sinon, nous devons simplement nous concentrer sur notre travail et essayer de faire absolument tout et plus encore pour garder ces gars derrière.»

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a hâte de pouvoir enfin jouer le jeu de stratégie contre Mercedes, plutôt que d’être le receveur.

Red Bull a ses deux pilotes au départ avec des pneus différents avec Perez sur le soft Pirellis et Verstappen sur les médiums, comme Hamilton.

«Nous sommes en bonne position et avec les deux pilotes sur des stratégies alternatives, nous avons quelques options sur lesquelles nous allons travailler pour ramener à la maison le meilleur résultat possible», a-t-il déclaré.

«Cela devrait faire un Grand Prix passionnant.»

Mais alors que Toto Wolff se méfie des chances de son équipe dimanche, «le matériel dont nous disposons actuellement n’est pas au niveau de Red Bull», il croit à Hamilton qu’il a un pilote qui peut encore décrocher la victoire.

“Il fait la différence et aucune erreur”, a déclaré le patron du sport automobile de Mercedes. «Aller à l’essentiel avec une voiture de moindre qualité est ce qui le distingue des autres.»

