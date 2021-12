Lewis Hamilton news: Racer sera fait chevalier mercredi après le chagrin du titre | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le pilote de Formule 1 Mercedes devrait recevoir mercredi son titre de chevalier pour services rendus au sport automobile. Cela vient après qu’il ait perdu de justesse un huitième titre mondial de Formule 1 record contre Max Verstappen.

Le palais de Buckingham a annoncé lundi que la cérémonie aurait lieu mercredi au château de Windsor.

Le titre de chevalier de 36 ans a été annoncé en décembre dernier et survient 13 ans après avoir reçu un MBE en 2008 après son premier titre mondial.

Cet honneur verra M. Hamilton devenir le quatrième pilote de F1 à être nommé chevalier, après Sir Stirling Moss, Sir Jack Brabham et Sir Jackie Stewart.

Cela survient après que le pilote a été omis de la liste des six stars du sport pour le prix BBC Sports Personality of the Year.

