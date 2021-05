Lewis Hamilton nie la rupture avec George Russell

Sir Lewis Hamilton a souligné que lui et George Russell ne se sont pas brouillés, qualifiant le pilote Williams de «grand gars».

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles le septuple champion du monde et le jeune compatriote Russell n’étaient plus en bons termes, mais lui et Russell ont tous deux nié ces affirmations.

Russell est depuis longtemps lié à un passage à Mercedes pour 2022 pour devenir le coéquipier de Hamilton, si Valtteri Bottas quittait les flèches d’argent à la fin de la saison.

Une décision pour que les deux Britanniques partagent le même garage de la saison prochaine a été considérée comme une étape audacieuse par certains, Russell n’ayant jamais été surqualifié par un coéquipier de Williams et s’établissant comme l’un des jeunes talents les plus forts du monde. la grille.

Le responsable de la performance des véhicules de Williams, Dave Robson, a affirmé que Russell était «très proche» de Hamilton en termes de talent, et après la relation brisée entre lui et Nico Rosberg dans le garage Mercedes, une bataille étroitement assortie entre Hamilton et Russell pourrait raviver les tensions si l’équipe devaient les jumeler pour 2022.

Mais Hamilton affirme que les deux s’entendent bien.

«Notre relation est à 100%, toujours intacte. C’est exactement la même chose », a déclaré Hamilton, cité par The Sun.

«Nous avons envoyé un message après son incident à Imola [Russell crashing into Bottas], et j’espère que vous pouvez voir dans le message que j’ai mis [social media] Je le soutiens.

«Il traverse son propre parcours, mais c’est un gars formidable.

«Il a fait un excellent travail quand il est venu dans l’équipe [at the Sakhir Grand Prix in 2020], et il continuera à faire du bon travail, donc pas de problèmes.

Le message de Hamilton à Russell après Imola a lu:

Russell a également nié une brouille avec Hamilton. Il dit que ses paroles ont été mal interprétées quand on lui a demandé si le couple avait parlé ou non, après que Russell ait remplacé le champion du monde pour le Grand Prix de Sakhir 2020, alors que Hamilton se remettait d’un diagnostic de Covid-19.

«Je pense que la question à mon égard était ‘avez-vous parlé à Lewis après Bahreïn?’ Et nous n’avons pas parlé, car nous ne parlerions pas après une autre course », a déclaré Russell aux journalistes auparavant.

«Nous courons les uns contre les autres. Si nous nous voyions dans le paddock, nous parlerions. Nous nous sommes vus cette année, un petit coup de poing en cours de route, et c’est la même chose depuis 2019.

«Ma relation avec Lewis est la même que celle avec beaucoup de pilotes autour du paddock, ce qui est tout à fait bien.

«Il n’y a pas de rancune ni de problèmes entre moi et Lewis.»

