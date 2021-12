Lewis Hamilton obtient le soutien de l’ancien rival Nico Rosberg en Formule 1 qui pense que le leader du championnat Max Verstappen est « super fort »

Nico Rosberg a soutenu l’ancien coéquipier Lewis Hamilton pour battre Max Verstappen au titre mondial de Formule 1 2021 et obtenir une huitième couronne record.

Hamilton a huit points de retard sur le Verstappen de Red Bull dans l’une des courses au titre les plus intenses et de haute qualité que le sport ait jamais connues.

.

Hamilton et Verstappen ont été inséparables dans l’un des plus grands combats pour le titre jamais vu

Et l’ancien rival Rosberg pense que l’expérience de Hamilton l’emportera… Juste

Des victoires consécutives au Brésil et au Qatar ont permis à l’élan de tourner pleinement vers la Mercedes de Hamilton, mais la bataille devrait se dérouler jusqu’au bout lors des deux dernières courses de la saison.

Hamilton a presque complètement dominé l’ère turbo-hybride avec Mercedes depuis ses débuts en 2014, remportant six des sept championnats possibles pour égaler le record de Michael Schumacher.

Cette tache est cependant survenue en 2016, lorsque Hamilton a été battu à la couronne par son coéquipier Nico Rosberg, qui soutient désormais son rival le plus féroce.

« C’est une situation sensationnellement serrée », a expliqué Rosberg. « Ma supposition basée sur les sentiments est Lewis à cause de son expérience. Mais le championnat est totalement ouvert.

Hamilton pourrait battre un record de huit titres mondiaux avec une victoire cette année

.

Mais la mentalité de champion du monde de Verstappen a été constamment affichée tout au long de la saison

« Max est super fort. L’état d’esprit dans un tel duel est essentiel. Ce n’est sûrement pas facile pour Max tant cette situation est nouvelle pour lui.

« Et il affronte même le pilote de F1 le plus titré de tous les temps. Il mérite donc déjà une énorme reconnaissance.

Rosberg a remporté le titre de Hamilton en 2016 de la même manière, arrachant sa seule couronne de cinq points lors de la dernière course de la saison, avant de se retirer du sport le lendemain.

Les deux champions du monde ont grandi ensemble et ont été les meilleurs amis tout au long de leur carrière, jusqu’en 2016 qui a vu une rupture douloureuse de leur relation avec de multiples accidents en piste.

Rosberg v Hamilton est devenu une montre de plus en plus douloureuse alors que la rivalité débordait

Les choses étaient gênantes sur la bonne voie comme en dehors

.

Hamilton et Verstappen ont vu autant, sinon plus, de gros accidents, mais la qualité de la course a été légendaire

Les choses sont restées presque impeccablement cordiales entre Hamilton et son nouvel adversaire Verstappen, malgré un certain nombre d’incidents de roue à roue cette saison.

Et Rosberg a révélé que la clé pour battre Hamilton n’est pas par la force, mais en sautant sur ses faiblesses.

« Il faut profiter des phases faibles de Lewis », a-t-il déclaré.

Rosberg a conseillé à Verstappen de sauter sur les moments de repos de Hamilton, mais il manque de temps avec deux courses restantes

« Quand il perd un peu sa motivation, sa tête, alors c’est l’attaque à fond ! Cela signifie qu’il faut prendre le maximum de points possible, vous ne pouvez jamais radier Lewis. Il reviendra toujours.

La paire s’affronte à Djeddah lorsque l’Arabie saoudite accueille un Grand Prix pour la première fois le 5 décembre, et Verstappen peut remporter son premier titre mondial s’il remporte la course et que Hamilton termine sixième ou moins.

