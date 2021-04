Lewis Hamilton offre des mots de soutien à George Russell

Pas pour la première fois, Lewis Hamilton a offert des mots d’encouragement à George Russell à la suite des excuses sincères du pilote Williams pour son accident d’Imola.

Russell s’est sorti lui-même et la Mercedes de Valtteri Bottas quand il a essayé de passer le Finlandais dans la ligne droite principale, s’est légèrement trompé et s’est écrasé sur Bottas.

Les deux pilotes étaient dehors dans l’accident à grande vitesse avec Russell rapidement à Bottas pour l’affronter.

Bottas a répondu en donnant le doigt du milieu au pilote Williams avec Russell puis en le giflant.

Comme il fallait s’y attendre, les deux conducteurs ont blâmé l’autre immédiatement après, bien que 24 heures plus tard, ce soit Russell qui s’est tourné vers les médias sociaux pour s’excuser de son comportement.

«Hier n’a pas été mon jour le plus fier», écrit-il lundi.

«Je savais que ce serait l’une de nos meilleures opportunités de marquer des points cette saison et, lorsque ces points comptent autant qu’ils le sont pour nous en ce moment, vous prenez parfois des risques. Cela n’a pas payé et je dois en assumer la responsabilité.

«Ayant eu le temps de réfléchir à ce qui s’est passé par la suite, je sais que j’aurais dû mieux gérer la situation dans son ensemble. Les émotions peuvent monter dans le feu de l’action et hier, les miennes ont eu raison de moi.

«Je m’excuse auprès de Valtteri, de mon équipe et de tous ceux qui se sont sentis déçus par mes actions. Ce n’est pas qui je suis et j’attends plus de moi-même, car je sais que les autres attendent plus de moi.

«J’ai appris des leçons difficiles ce week-end et j’en sortirai un meilleur pilote et une meilleure personne pour l’expérience.

Hamilton n’a pas tardé à montrer à son compatriote, qui pourrait encore être son coéquipier Mercedes 2022 si Toto Wolff ne l’envoyait pas à la “ Renault Clio Cup ”, son soutien.

«La force vient de la vulnérabilité», a-t-il dit en réponse au message de Russell.

«Si vous ne faites pas les erreurs, vous n’apprendrez jamais la leçon. Respect de la responsabilité.

“Sur le prochain.”

La réponse de Hamilton fait suite à une rumeur selon laquelle lui et Russell ne parlaient plus de la présentation stellaire de ce dernier au Grand Prix de Sakhir 2020.

Appelé pour remplacer Hamilton après avoir été testé positif pour Covid-19, Russell s’est qualifié P2 à ses débuts avec Mercedes et était en ligne pour remporter le Grand Prix avant que Mercedes ne le laisse tomber dans les arrêts aux stands.

Des rumeurs ont émergé selon lesquelles les deux ne se sont pas entretenus après cela, Wolff disant qu’il comprendrait si Hamilton se sentait menacé par Russell.

Russell a nié une rupture, en disant: «Ma relation avec Lewis est la même que celle avec beaucoup de pilotes autour du paddock, ce qui est tout à fait bien.

«Il n’y a pas de rancune ni de problèmes entre moi et Lewis.»

