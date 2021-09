Lewis Hamilton offre un “cadeau exclusif” aux fans du GP de Belgique

in

Lewis Hamilton offrira un “cadeau exclusif” aux fans qui ont assisté au controversé Grand Prix de Belgique 2021.

La pluie était présente tout au long du week-end de course, créant des conditions très délicates pour les pilotes.

Mais dimanche, le départ de la course serait retardé en raison de la pluie persistante, l’intensité ne faisant qu’empirer au fur et à mesure que la journée avançait.

Après deux tours de course terminés derrière la Safety Car, un classement de course a été généré et les voitures sont retournées aux stands.

Peu de temps après, la course a été abandonnée, une décision qui n’a pas plu à Hamilton qui a estimé que les fans de Spa-Francorchamps avaient été trompés.

“Je suis vraiment désolé pour les fans aujourd’hui”, a déclaré Hamilton à Sky F1 après le Grand Prix de Belgique.

« Ce n’était évidemment la faute de personne avec ce temps, mais les fans ont été incroyables aujourd’hui juste pour rester avec nous tout ce temps et tenir le coup pour une course potentielle.

« Ils savaient quand ils nous ont envoyé là-bas à la fin que la piste n’était pas meilleure, et ils l’ont fait juste pour que nous puissions démarrer deux tours derrière la Safety Car, ce qui est le minimum requis pour une course.

« J’espère vraiment que les fans récupéreront leur argent aujourd’hui.

“L’argent parle, c’était littéralement deux tours pour commencer la course, scénario tout argent, donc tout le monde reçoit son argent et je pense que les fans devraient récupérer le leur aussi, car malheureusement ils n’ont pas pu voir ce pour quoi ils sont venus et ont payé. “

La Formule 1 examine apparemment ses options pour ceux qui ont assisté au GP de Belgique, mais Hamilton a fait son propre geste de bonne volonté.

Tant qu’ils peuvent prouver leur présence à la course dimanche, Hamilton offrira un “cadeau exclusif”.

Des demi-points ont été attribués au Grand Prix de Belgique, donnant à Hamilton un score de 7,5 pour une finition P3.

Cela signifie que le Britannique n’a que trois points de retard sur son rival pour le titre 2021, Max Verstappen, avant le Grand Prix des Pays-Bas.