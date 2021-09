Lewis Hamilton offre un “cadeau exclusif” aux spectateurs de Spa F1 · .

Lewis Hamilton offre un cadeau spécial aux fans qui ont assisté au Grand Prix de Belgique le week-end dernier, où de fortes pluies ont empêché toute course de se dérouler.

Le pilote Mercedes a partagé une publication sur son profil Instagram du compte de fans Lhamiltoncrew promettant “quelque chose de très spécial” pour “tous les fans qui ont assisté à Spa”. Les fans qui fournissent une « preuve d’achat » de billets pour la course recevront « un cadeau exclusif de Lewis ».

Hamilton a vivement critiqué la gestion de la Formule 1 lors de la course de la semaine dernière, où des demi-points ont été attribués après seulement trois tours derrière la voiture de sécurité. Il a qualifié la course de “farce” et a déclaré que les fans qui avaient acheté des billets méritaient d’être remboursés.

La Formule 1 a confirmé mercredi qu’elle envisageait des “options pour les détenteurs de billets” pour reconnaître le manque d’action qu’ils ont vu à Spa-Francorchamps.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que la décision sur toute forme de compensation ou similaire pour les fans était l’affaire du PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali et du promoteur de la course de Spa.

“Stefano et le promoteur examinent cette situation”, a-t-il déclaré. « C’est quelque chose qui est l’affaire des organisateurs.

« Certes, nous sommes tous dans le bateau ensemble et si cela coûte à Stefano, cela coûte aux équipes, donc nous ferions un don indirect de toute façon. Mais je pense que cela peut être résolu entre [the] titulaire des droits commerciaux et promoteur et nous ne faisons pas partie de cette conférence.

