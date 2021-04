Lewis Hamilton offre un indice d’avenir après la retraite

Sir Lewis Hamilton a exprimé son désir de rester impliqué dans la Formule 1 après sa retraite de la conduite.

Le septuple champion du monde a signé un contrat d’un an plus tôt cette année pour prolonger son temps avec Mercedes à une neuvième saison et à sa 15e campagne en F1 au total.

Mais alors qu’il vise une huitième couronne record de pilotes, Hamilton avait déclaré avant le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison, qu’il a remporté pour son 96e succès en course, que «dans les huit prochains mois environ, je découvrirai si Je suis prêt à arrêter ou pas ».

Le Britannique de 36 ans a de nombreux intérêts loin du paddock, par exemple la mode, la musique et les questions sociales et environnementales, et la perception parmi certains à l’extérieur a été qu’il serait plus susceptible de quitter complètement la F1 quand il raccrochait ses gants et casque.

Cependant, dans une interview avec Gazzetta dello Sport, Hamilton a ouvert la porte à rester dans le sport – bien que dans quel rôle, il n’a pas précisé. Chef d’équipe, figure de proue, administrateur, voire expert de la télévision peut-être?

“Je pourrais rester impliqué dans la F1 après ma retraite et je pense que je le veux”, a déclaré Hamilton, qui tentera de remporter la victoire n ° 97 au Grand Prix du Made in Italy et d’Émilie-Romagne à Imola.

«Mais il m’est difficile de penser au moment où je ne serai pas en course.

«En grandissant, j’ai appris que changer les choses lorsque vous y êtes est plus facile et réussit mieux. La F1 m’a donné une plateforme pour toucher beaucoup de gens, pour informer, pour envoyer des messages positifs, pour encourager les gens, pour pousser.

«À un moment donné, je devrai aussi m’arrêter, mais la mission de rendre le sport automobile plus inclusif ne me quittera jamais l’esprit, c’est quelque chose pour lequel je veux toujours me battre. Un ou deux ans ne suffisent certainement pas. »

Bien qu’avant le Grand Prix de Bahreïn, Hamilton ait indiqué qu’il pensait à la retraite, il pensait toujours qu’il voudrait continuer à courir au-delà de la fin de 2021.

«La position dans laquelle je me trouve n’a rien à voir avec le fait que nous gagnons ou non le championnat», a-t-il déclaré. «Je n’abandonne pas quand les choses se compliquent.

«Je voulais un contrat d’un an et oui, j’ai dit à Toto [Wolff] ce serait bien que, lorsque nous travaillerons ensemble sur l’avenir, nous en parlions bien avant janvier.

«Je suis pleinement engagé dans ce sport. J’adore ce que je fais. Nous allons avoir une grande bataille d’une manière ou d’une autre et c’est ce que j’ai toujours aimé.

«Dans la position actuelle dans laquelle je suis, je ne pense pas que ce soit la fin. Bien sûr, nous avons ces [regulation] les changements qui se produisent l’année prochaine qui sont passionnants.

«Je n’ai pas l’impression d’être à la fin, mais dans les huit prochains mois, je vais savoir si je suis prêt à arrêter ou non. Je ne pense pas que je le ferai personnellement, mais on ne sait jamais.

