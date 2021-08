Lewis Hamilton pas plus “méfiant qu’au début de l’année”

La seconde moitié de 2021 est en cours, mais Lewis Hamilton ne se sent pas plus « méfiant » de se battre en piste avec son rival pour le titre Max Verstappen.

Mercedes a résisté à la première tempête de Red Bull, mais l’équipe autrichienne a repris le contrôle avec cinq victoires consécutives, ce qui lui a conféré un tampon confortable sur Mercedes au classement des constructeurs avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Quatre de ces cinq victoires sont allées à Verstappen, ce qui signifie qu’il a également établi sa domination sur Hamilton dans le championnat des pilotes.

Mais des tours cauchemardesques à Silverstone et en Hongrie, où Verstappen et Red Bull n’ont marqué que deux points, ont permis à Mercedes et Hamilton de revenir en P1 dans leurs batailles respectives pour le titre.

La Formule 1 est maintenant sortie de sa pause estivale, avec le Grand Prix de Belgique qui a donné le coup d’envoi à la fin de la saison.

Les enjeux deviennent plus élevés et Verstappen est là pour sauver sa candidature au titre, mais cela ne change pas l’approche de Hamilton pour se mesurer à son rival.

“Je n’ai pas l’impression d’être plus méfiant qu’au début de l’année”, a déclaré Hamilton aux journalistes à Spa.

« Nous savions à quel point [Red Bull] serait au début; nous avons évidemment vu leur vitesse et leur compétitivité dans le passé.

“Bien sûr, au fur et à mesure que nous avons traversé la saison, ils sont devenus de plus en plus forts et cela a été plus difficile pour nous au fur et à mesure que nous avancions, nous avons eu une période un peu difficile mais nous avons recommencé à opérer comment nous l’avons fait dans le passé.

« Mais ça va être serré, ça va être difficile cette seconde moitié de saison. La première mi-temps a certainement été l’une des plus difficiles et je m’attends à ce que ce soit à peu près la même chose en seconde mi-temps, sinon plus difficile.

Au cours de l’arrêt de l’été, des comparaisons ont été faites entre le combat pour le titre de Hamilton avec Verstappen et son ancienne rivalité avec l’ancien coéquipier de Mercedes Nico Rosberg pour le championnat du monde.

Bien sûr, la principale différence est que Hamilton et Verstappen sont dans des équipes différentes, mais en réalité Hamilton dit que cela change très peu.

“C’est exactement la même chose, si je suis vraiment honnête, que vous combattiez votre coéquipier ou une autre équipe, je dirais en termes de combien vous devez creuser”, a déclaré le septuple champion du monde.

Une chose qui change cependant, c’est la dynamique, en disant que c’est un “voyage beaucoup plus agréable” à faire lorsqu’on se bat contre un coéquipier pour le titre.

“C’est un voyage différent que vous faites quand c’est interne, le voyage que vous faites avec un petit groupe de personnes au sein de votre propre équipe, par opposition à une équipe entière qui combat une autre équipe”, a-t-il déclaré.

« C’est une bien meilleure dynamique, un voyage bien plus agréable.