Lewis Hamilton pensait qu’il pourrait arracher la victoire au GP des États-Unis à Max Verstappen

Lewis Hamilton a senti une chance de remporter la victoire au GP des États-Unis, mais a été contraint de se contenter de la deuxième place contre Max Verstappen.

Bien qu’il ait pris la tête du poleman Verstappen dans le virage 1, Hamilton n’a pas pu conserver cette position après que Red Bull ait réussi un dégagement pour ramener Verstappen devant le septuple champion du monde.

Mercedes a essayé d’être long avec Hamilton pour lui donner des pneus plus frais pour la fin, et malgré une fermeture significative, Hamilton n’a eu aucune opportunité de dépassement contre Verstappen.

C’était une course que Hamilton pensait « une seconde » comme gagnable, mais il doit maintenant espérer faire mieux la prochaine fois au Mexique, avec un retard de 12 points sur Verstappen au championnat des pilotes.

« Nous lui avons donné tout ce que nous avions et ils [Red Bull] étaient juste plus rapides que nous ce week-end », a déclaré Hamilton à Sky F1 dans le paddock d’Austin.

« On aurait dit qu’ils avaient juste un meilleur train arrière et un peu moins de glisse que nous. J’ai pris un bon départ, j’ai absolument tout donné aujourd’hui et c’est juste dommage de ne pas pouvoir le convertir à la fin.

« C’est l’air sale et la surchauffe des pneus, mais quelle belle course jusqu’au virage 1 et j’ai pensé pendant une seconde que nous pourrions peut-être gagner la course.

« Mais il faudra attendre le prochain.

« Ils ont juste eu le dessus ce week-end et nous n’aurions pas pu demander mieux.

« Un grand merci à mon équipe pour les superbes arrêts aux stands, le travail acharné tout au long du week-end. »

Le Grand Prix des États-Unis 2021 a marqué le retour de la Formule 1 dans le pays pour la première fois depuis 2019, et la foule a certainement apporté l’atmosphère avec 400 000 personnes affluant sur le Circuit des Amériques au cours du week-end.

Hamilton a estimé qu’il s’agissait de l’acceptation officielle de la Formule 1 par les États-Unis, et il espère donc maintenant que la Formule 1 poursuivra ses projets d’ajouter davantage de courses basées aux États-Unis au calendrier.

Pour 2022, le Grand Prix de Miami rejoindra le calendrier F1 pour la première fois, tandis que COTA est également au programme.

« Quelle foule incroyable, je pense que c’est définitivement notre acceptation aux États-Unis et quel endroit où être », a déclaré Hamilton.

« C’est un véritable honneur d’être ici, j’espère que nous aurons plus de courses ici, j’espère que le sport continuera de grandir parce que vous pouvez dire à quel point les fans sont formidables ici, alors j’espère que nous pourrons sortir davantage. «