Lewis Hamilton peut-il à nouveau sauver ses espoirs de titre mondial dans le Grand Prix du Brésil ?

Lewis Hamilton a déjà livré sous une pression énorme au Brésil – et devra encore le faire s’il veut garder ses espoirs de titre en vie.

Le Britannique s’est rendu au Brésil avec un titre en jeu dans le passé et à deux reprises, le désormais septuple champion du monde a fait ce qu’il fallait.

En 2008, il a dû terminer dans les cinq premiers et a failli le faire, prenant la P5 dans le dernier tour, tandis qu’en 2016, il a dû éviter de marquer sept points de moins que son coéquipier Nico Rosberg et a finalement remporté une course chaotique pour prendre le lutte pour le titre jusqu’à la course finale.

Ses chances de remporter le championnat de cette année ne peuvent pas s’arrêter mathématiquement à Sao Paulo, mais avec Max Verstappen le menant de 19 points avec quatre tours à faire, il est difficile de le voir revenir si le Néerlandais y gagne pour la deuxième fois consécutive.

L’empêcher de le faire sera une grande demande pour Hamilton et Mercedes cependant, avec l’altitude plus élevée rendant Red Bull susceptible d’avoir une voiture plus rapide que leurs rivaux comme ils l’ont fait au Mexique.

De plus, l’équipe allemande aura deux pilotes Red Bull à gérer maintenant que Sergio Perez s’est parfaitement familiarisé avec sa machine. Le Mexicain a maintenant trois finitions P3 d’affilée et sera déterminé à faire mieux et à donner à son équipe son premier doublé depuis 2016.

Toto Wolff et co peuvent être encouragés par les résultats passés sur ce circuit, puisqu’ils y ont remporté toutes les courses sauf deux à l’ère hybride. Mais lors du seul qui a eu lieu depuis que Red Bull a commencé à utiliser des moteurs Honda, qui prospèrent dans l’air plus mince, ils étaient confortablement plus forts.

Toute logique suggère que si Hamilton veut combler l’écart au sommet du classement, il devra livrer l’un des entraînements de sa vie – bien qu’un peu de pluie ou de chaos lors des qualifications de sprint puisse rendre la logique quelque peu hors de propos.

« Que voulons-nous? »

« Semaine de la course »

« Quand est-ce que nous le voulons? »

« MAINTENANT! »#essereFerrari 🔴 #BrazilGP pic.twitter.com/w14WinZmZf – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 8 novembre 2021

Ferrari aura besoin d’un tel chaos s’ils veulent ajouter aux 11 victoires qu’ils ont à leur nom à Interlagos, mais étant donné la façon dont les choses se sont déroulées pour eux au Mexique, ils peuvent probablement se permettre de se contenter de deux top-10.

Charles Leclerc et Carlos Sainz ont terminé respectivement P5 et P6 à Mexico et avec McLaren n’y marquant qu’un point, il suffisait à l’équipe italienne de passer en P3 au championnat des constructeurs.

Avec une avance de 13,5 points et un moteur amélioré qui en a fait la troisième équipe la plus rapide en général, ils imagineront leurs chances de conserver cette place – mais comme Andreas Seidl a récemment déclaré, McLaren ne descendra pas sans se battre.

Aucune équipe sur la grille n’a connu plus de succès qu’elle sur le circuit, avec un total record de 12 victoires à son actif. Ils ont bien fait la dernière fois que le sport s’y est rendu aussi puisque Sainz, alors en papaye plutôt que rouge, a terminé en P3 pour leur donner leur premier podium depuis 2014.

Ils prendront un peu d’espoir du fait que leur rythme de course semblait correct au Mexique. Lando Norris a terminé huit places là où il a commencé, marquant un point, tandis que Daniel Ricciardo a réussi à repousser la Mercedes de Valtteri Bottas plus loin après la collision des deux au départ.

Même ainsi, McLaren devrait encore rattraper son retard tout au long du week-end contre Ferrari, et la Scuderia pourrait bien ne pas être la seule équipe de milieu de terrain Seidl et ses collègues à avoir du mal à battre.

Comme Red Bull, AlphaTauri a prospéré au Mexique grâce en grande partie à son moteur Honda avec Pierre Gasly étant l’un des artistes les plus remarquables du week-end, se qualifiant en P5 et terminant la course en P4.

encore une semaine de course encore une playlist garage à remplir ✌️ lancez-vous ! 🇧🇷 pic.twitter.com/lI86VjhTDP – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 8 novembre 2021

En regardant la forme dans laquelle il est et à quel point sa voiture sera bien adaptée à la piste, Gasly sera sûrement bien dans le mix pour un autre top six à Interlagos, même s’il correspond à son résultat P2 de la dernière fois qu’il a couru il y a un long plan.

Tout ce qui précède est une mauvaise nouvelle pour Alpine, qui est désormais à égalité de points avec l’équipe de Gasly après avoir eu une bonne marge en P5 au classement il y a quelques tours. Il est difficile de les voir ne pas perdre une place d’ici la fin du week-end à moins qu’ils ne trouvent beaucoup plus de rythme que la dernière fois.

Non seulement ils étaient loin d’AlphaTauri au Mexique, mais ils étaient aussi souvent plus lents qu’Aston Martin et Alfa Romeo. Si c’est à nouveau le cas, même certains exploits de Fernando Alonso ne permettront pas à Alpine de rester dans le top cinq du championnat des constructeurs, à moins d’un désastre pour l’équipe sœur de Red Bull.

Même si les choses vont mal pour l’équipe française, ils n’auront pas à craindre de perdre plus d’une place au classement avec Aston Martin à 38 points derrière eux.

Peut-être que les souvenirs heureux de remporter le titre 2012 sur la piste donneront un petit coup de pouce à Sebastian Vettel, mais même s’il continue sur sa lancée, le plus gros point positif pour l’équipe à la fin du week-end sera probablement qu’ils sera un pas de plus vers la fin d’une saison difficile.

La même chose peut être dite pour Alfa Romeo qui, bien qu’ayant marqué deux points grâce à Kimi Raikkonen au Mexique, est toujours derrière Williams de 12 points, ce qui est une grosse marge pour un retardataire. S’ils veulent garder en vie l’espoir de décrocher la 8e place, l’équipe aura besoin d’une autre course solide.

Leur autre pilote, Antonio Govinazzi, sera particulièrement désireux d’en avoir un. Un week-end où il semble certain que son remplaçant sera confirmé, il n’aimerait sûrement rien de plus que de voler la vedette à cette annonce.

Si la course précédente est quelque chose à faire, Williams aura besoin d’aide, que ce soit à cause d’incidents ou de pluie, s’ils veulent défier leurs rivaux, tandis que pour Haas, même cela ne serait probablement pas suffisant.