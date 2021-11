Lewis Hamilton porte un casque avec un drapeau arc-en-ciel au Grand Prix du Qatar après avoir suggéré que le pays est « l’un des pires » pour les droits humains au Moyen-Orient

Lewis Hamilton déclare que les sportifs ont le « devoir » de s’exprimer sur les questions de droits humains dans les pays qu’ils visitent avant le Grand Prix du Qatar ce week-end.

Le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme a de nouveau été examiné au microscope avant le premier grand prix du pays, avec des allégations d’exploitation et d’abus de travailleurs dans ses préparatifs pour la Coupe du Monde de la FIFA de l’année prochaine.

Hamilton a été vu avec ce casque lors des essais pour le Grand Prix du Qatar

Les travailleurs au sein de l’État ont affirmé que les réformes du système de parrainage du travail kafala restrictif du Qatar ont été inefficaces tandis que les groupes de défense des droits humains continuent de mettre en évidence les lois discriminatoires à l’égard des femmes et des personnes LGBTQ+.

À plusieurs reprises, Hamilton s’est exprimé sur les besoins de la F1 pour résoudre de tels problèmes dans les pays et l’a également fait au Qatar, suggérant que le pays a « l’un des pires » bilans en matière de droits de l’homme au Moyen-Orient.

« Nous sommes conscients qu’il y a des problèmes dans ces endroits où nous allons », a-t-il déclaré jeudi.

« Mais bien sûr [Qatar] semble être considéré comme l’un des pires dans cette partie du monde. Comme les sports vont dans ces lieux, ils ont le devoir de sensibiliser à ces questions. Ces lieux nécessitent un examen minutieux. L’égalité des droits est un problème grave.

Hamilton n’hésite jamais à parler de problèmes politiques

« Si nous venons dans ces endroits, nous devons rehausser le profil de la situation. Une personne ne peut faire qu’une certaine différence, mais collectivement, nous pouvons avoir un impact plus important. Est-ce que je souhaite que plus de sportifs s’expriment sur ces questions ? Oui.

« C’est à vous de décider si vous décidez de vous éduquer et de tenir le sport plus responsable et de vous assurer que le sport fait réellement quelque chose quand ils vont à ces endroits. »

Hamilton a sensibilisé davantage le sujet en portant un casque avec le drapeau arc-en-ciel, un symbole étroitement associé au mouvement LGBTQ +, lors de l’entraînement vendredi.

Le Britannique entre dans la troisième de la dernière course de la saison à la recherche de son huitième titre mondial, mais est actuellement derrière le Néerlandais Max Verstappen de 14 points.

Cependant, Hamilton a réduit le déficit de manière spectaculaire en remportant le Grand Prix du Brésil le week-end dernier malgré le départ de la course en dixième position.