Lewis Hamilton pose ses jalons lors des premiers entraînements en Arabie saoudite

Lewis Hamilton a riposté dans ce qui semblait être la séance de Max Verstappen pour terminer P1 lors des premiers essais de vendredi sur le circuit de Jeddah.

Alors que le Néerlandais dominait sur les pneus durs dans la chaleur, c’est Hamilton qui s’est imposé sur les pneus tendres alors que le soleil commençait à se coucher.

Il a réalisé un meilleur temps de 0,056 s plus rapide que le meilleur de son rival pour le titre.

Un asphalte neuf, chaud, poussiéreux, glissant attendait les pilotes au départ des premiers essais de vendredi sur le circuit de la corniche de Jeddah avec ses 27 virages, dont le virage 13 incliné de 12 pouces et son tracé rapide et impitoyable.

Carlos Sainz a été le premier pilote à effectuer un tour, l’Espagnol prenant la piste devant son coéquipier Ferrari Charles Leclerc et la McLaren de Daniel Ricciardo.

Bien que l’accent soit mis ce week-end sur la bataille pour le titre Max Verstappen contre Lewis Hamilton, il convient de noter que si Ferrari dépasse McLaren de cinq points ce dimanche, elle remportera la 3e place du championnat des constructeurs.

Sainz a établi un 1:36,979 comme premier pari mais, avec Verstappen faisant une apparition plus tôt que d’habitude, il n’a pas fallu longtemps pour que le leader du championnat soit en P1. Un 1:33.614. Pour mettre les choses en perspective, c’était deux secondes plus rapide que ce que n’importe qui d’autre avait fait lors de leur premier tour lancé. La Mercedes, cependant, ne s’était pas encore aventurée.

Max réalise un 1:33,614 autour du circuit ultrarapide de la corniche de Jeddah pour prendre la première place dès le début ☝️#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/VnX32hAiTZ – Formule 1 (@F1) 3 décembre 2021

Yuki Tsunoda a mal évalué sa sortie du garage AlphaTauri, touchant presque le mur de l’autre côté de la voie des stands avant que ses mécaniciens ne l’aident à faire marche arrière et qu’il ait la bonne direction. Son coéquipier Pierre Gasly a déclaré que « ça sent comme si quelque chose est très chaud », ce n’est jamais une bonne chose.

Verstappen a abaissé son temps P1 à 1:30.920, et avec cela son rival pour le titre Hamilton a quitté les stands pour commencer son travail de l’après-midi. Un 1:33.241 pour le pilote Mercedes. C’était officiellement le premier tour chronométré le plus rapide de tous les pilotes, mais seulement assez bon à l’époque pour la 9e place.

Après une brève visite aux stands, Verstappen est reparti et a abaissé le temps de référence à 1:30,014, le pilote Red Bull prenant plus de virages que ses rivaux. C’était le moment de battre à la 30e minute, Hamilton deuxième, six dixièmes derrière, et Bottas troisième.

Partez à la découverte 🔭👀 Notre premier aperçu de ce circuit de Djeddah sur quatre roues 🔄 #FP1 #PoweredByHonda pic.twitter.com/vhvIecMvCt – Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 3 décembre 2021

Et puis Verstappen a pris trop de trottoir au virage 22. Le Néerlandais est revenu au garage Red Bull après un voyage étincelant sur les trottoirs verts et blancs avec ses mécaniciens travaillant sur le sol de sa RB16B.

Fernando Alonso s’est plaint de son pneu arrière droit, disant qu’il « ne cloque pas » mais que quelque chose n’allait pas. Il semblait que le pneu avait un peu ramassé dessus. Alpine présente une nouvelle livrée pour le week-end, une touche de vert à l’arrière alors que l’équipe célèbre 100 courses avec Castrol.

Échangeant ses pneus durs contre des pneus tendres, mais avec une température de piste en baisse de six degrés, Verstappen ne devait pas seulement améliorer son record précédent et reculer dans le dernier secteur. Bottas était le suivant sur softs et il s’est amélioré, la piste de refroidissement jouant sur les forces de Mercedes. Il est allé P1, un 1:30.009. « Cette piste est cool », a déclaré le Finlandais.

Kimi Raikkonen a été le premier pilote à presque toucher le mur, le pilote d’Alfa Romeo se tortillant alors qu’il venait juste, et oh tellement juste, de garder sa voiture loin du mur.

Hamilton a été le suivant à ouvrir la voie, avec un temps de 1:29,786 sur le doux Pirellis. C’était le temps le plus rapide de la séance, le Champion du Monde en titre terminant à 0,056s d’avance sur Verstappen. Bottas a terminé troisième, 0,223s de moins.

Gasly est quatrième devant l’Alfa Romeo surprise d’Antonio Giovinazzi, suivi de Sainz, Leclerc et Ricciardo.

Fois

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.786 19 tours

2 Max Verstappen Red Bull 0.056s 21 tours

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.223s 23 tours

4 Pierre Gasly AlphaTauri 0.477s 27 tours

5 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 0.532s 26 tours

6 Carlos Sainz Ferrari 0.778s 25 tours

7 Charles Leclerc Ferrari 0.814s 25 tours

8 Daniel Ricciardo McLaren 0.822s 24 tours

9 Fernando Alonso Alpine 1.056s 26 tours

10 Sebastian Vettel Aston Martin 1.100s 24 tours

11 Sergio Perez Red Bull 1.174s 26 tours

12 Esteban Ocon Alpine 1.237s 27 tours

13 Lando Norris McLaren 1.243s 22 tours

14 Lance Stroll Aston Martin 1.258s 24 tours

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.313s 25 tours

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.510s 25 tours

17 George Russell Williams 1.557s 27 tours

18 Mick Schumacher Haas 1.739s 23 tours

19 Nicholas Latifi Williams 2.035 26 tours

20 Nikita Mazepin Haas 3.678s 22 tours