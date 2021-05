Lewis Hamilton, pour plus de records sur le circuit

06/05/2021 à 13:24 CEST

Lewis Hamilton (Mercedes) arrive à Barcelone en tant que grand favori pour remporter le Grand Prix d’Espagne. Vainqueur lors de ses quatre dernières visites sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, le coureur britannique est l’actuel leader du championnat, après avoir remporté deux des trois premières courses du parcours, Bahreïn et le Portugal, ce qui le place en tête du classement. avec 69 points, huit de plus que son rival direct Max Verstappen (Red Bull).Si Hamilton a remporté sa cinquième victoire consécutive sur la piste de Barcelone, il deviendrait le premier pilote de l’histoire à l’atteindre lors du Grand Prix d’Espagne et à égaliser ainsi avec l’Allemand Michael Schumacher, qui atteindrait également le nombre de victoires totales: six.

Mais ce cours, la lutte pour les positions supérieures est plus égale que les autres années, et Hamilton, vainqueur de six des sept derniers championnats, il sera plus difficile d’obtenir son cinquième titre consécutif et son huitième au général.

La faute est Max verstappen (Red Bull), précisément le dernier à s’imposer à Montmeló avant les quatre victoires consécutives de Hamilton. Le pilote néerlandais est deuxième au classement du championnat du monde, avec 61 points, après son triomphe en Imola et ses deuxièmes places dans Sakhir et Portimao.

Attentif aux erreurs des deux géants sera le pilote britannique Lando Norris (McLaren), troisième au général avec 37 points, et les écuyers de Hamilton et Verstappen, le finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le mexicain Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), qui vient d’obtenir son meilleur résultat de la saison au Portugal, une quatrième place, et est sixième au général avec 22 points.

Les supporters espagnols ne pourront pas encourager en direct Fernando Alonso et Carlos Sainz. Ou plutôt, seuls 1000 fans pourront profiter de l’événement dans les tribunes. Cette même semaine, il a été annoncé qu’au Grand Prix d’Espagne, ils pourront enfin accéder à ce petit quota de spectateurs, tous abonnés au circuit et qui seront situés dans la tribune principale de la ligne d’arrivée. Mais ils ne pourront accéder à la course que le dimanche 9 mai, jour de la fin de l’état d’alarme en Espagne.

Le Grand Prix intervient dans la dernière année du contrat du circuit de Montmeló avec Liberty Media pour accueillir la F1. Mais les responsables de la route catalane, comme ils l’ont expliqué à différentes occasions, sont optimistes quant à l’extension de l’alliance pendant de nombreuses années.