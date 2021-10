Lewis Hamilton pourrait prendre une autre pénalité de moteur, déclare Toto Wolff de Mercedes

Toto Wolff dit qu’il y a une chance que Lewis Hamilton doive subir une autre pénalité moteur avant la fin de la saison.

Les Mercedes pilote a commencé le Grand Prix de Turquie en P11 après avoir pris la pole position car il a reçu une pénalité sur la grille pour avoir changé le moteur à combustion interne de sa voiture.

Avec rival au titre Max Verstappen changeant toute son unité de puissance lors de la manche précédente en Russie, les deux prétendants au titre devraient maintenant être en mesure d’atteindre la fin de l’année sans plus de pénalités.

Cependant, Christian Horner a répondu « ne jamais dire jamais » lorsqu’on lui a demandé si Verstappen pourrait se retrouver avec un autre et Wolff ressent la même chose à propos de la situation de son pilote, bien qu’il soit optimiste.

« Cela peut durer jusqu’à la fin de la saison », a déclaré l’Autrichien selon Sky Sports.

«Mais il pourrait y avoir un moment où nous disons que cela vaut la peine d’en prendre un nouveau parce que l’autre est toujours en danger. C’est donc quelque chose qui va être vraiment un travail en cours.

« Il est sept heures [now six] des courses difficiles nous attendent », a-t-il ajouté plus tard.

« Voyons comment les points se déroulent. Je ne dirais jamais non, mais normalement quatre moteurs semblent tout à fait suffisants.

Avec seulement six manches à jouer, Hamilton est actuellement derrière Verstappen de six points alors qu’il tente de sceller un huitième record de championnat du monde.

S’il devait subir une autre pénalité moteur et commencer une course vers le fond de la grille, cela rendrait cette tâche déjà considérable encore plus importante.

Cependant, il ne s’inquiète pas de ce scénario potentiel, affirmant que ce n’est pas son travail de le faire.

« Je n’y donne pas vraiment d’énergie », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas mon travail de m’inquiéter de ce genre de choses, alors je laisse les gars se concentrer là-dessus, m’en inquiéter.

« Mon moteur est en bon état. Mon premier moteur, je pense, a fait six courses. Nous avons toujours le moteur deux, et je pense que le moteur trois est toujours là pour autant que je sache.

« J’espère que je n’aurai pas à [use a fifth engine], mais je ne peux pas prédire ce qui nous attend.

Le Britannique imaginera ses chances de reprendre la tête du championnat lors de la prochaine manche à Austin, lui et son équipe ayant remporté un énorme succès sur le Circuit des Amériques au fil des ans.