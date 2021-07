Lewis Hamilton préférerait-il Lando Norris à George Russell comme coéquipier ?

in

Après leurs échanges en Autriche, le journaliste de F1 Tom Clarkson se demande s’il y avait un motif derrière les éloges de Lewis Hamilton à l’égard de Lando Norris.

Lors d’une démonstration de qualification sensationnelle, Norris a mis sa McLaren P2 sur la grille du Grand Prix d’Autriche, avant de tenir Hamilton à distance jusqu’au 20e tour.

Après avoir finalement réussi le dépassement, Hamilton s’est adressé à la radio de l’équipe pour qualifier Norris de “grand pilote”, le jeune de 21 ans ayant repassé Hamilton plus tard dans la course.

Et s’exprimant sur le podcast F1 Nation, Clarkson a révélé que Hamilton avait approché Norris dans le stylo télévisé après la course pour féliciter une fois de plus ses efforts.

Hamilton pourrait bien faire partie d’une équipe entièrement britannique chez Mercedes la saison prochaine avec George Russell largement attendu pour gagner une promotion, mais le septuple champion du monde préférerait-il réellement Norris dans la deuxième Mercedes ?

Clarkson se demande si cet éloge public pour Norris était un indice de Hamilton.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

“On m’a dit que dans le stylo TV, Lando est arrivé après le podium, Lewis a arrêté tout ce qu’il faisait, s’est approché de Lando, a mis sa main sur son épaule et a dit” bonjour, Speedy Gonzales “”, a-t-il déclaré.

“Donc, non seulement il y avait le message radio, il y avait aussi cette grande émission dans le stylo TV. Qu’est-ce que ça signifie?

“Je pense que c’est pertinent parce que nous discutons maintenant de qui sera son partenaire chez Mercedes. Toto Wolff a dit que ce serait soit Valtteri Bottas, soit George Russell, mais Lewis est-il en train de grossir Lando Norris juste pour soulever quelques questions dans la tête de Toto ?

“Je pense que Lewis adorerait avoir Valtteri Bottas à ses côtés car c’est une quantité connue. Je me demande juste si Lewis joue au googly. Cela semblait étrange. Si vous vouliez complimenter un chauffeur, pourquoi devez-vous le faire devant toutes les caméras de télévision ? Pourquoi ne pas le faire loin des caméras de télévision – cela signifierait plus, cela semblerait plus sincère, n’est-ce pas ? »

Interrogé par Sky F1 sur les éloges de Hamilton à la radio, Norris a déclaré: “Avoir ce genre de respect et qu’il le dise, vous savez, cela signifie beaucoup.

« Je ne sais pas s’il pourrait dire cela parce qu’il a admis qu’il n’allait pas nous faire courir ou qu’il avait un problème ou autre. Peut-être que si nous avions couru juste et carré, peut-être qu’il ne l’aurait pas dit, je ne sais pas.

“Mais ce sont des mots gentils alors je l’apprécie.”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !