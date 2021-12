Lewis Hamilton présente un point positif de Max Verstappen partant en pole à Abu Dhabi

Max Verstappen démarre devant Lewis Hamilton à Abu Dhabi (Photo : Peter Fox/.)

Lewis Hamilton insiste sur le fait que Max Verstappen mérite de démarrer en pole à Abu Dhabi et il est heureux de pouvoir garder un œil sur lui dans ce qui sera un début de course effréné.

Les deux pilotes se dirigent vers le niveau décisif de la course de demain aux points et c’est le pilote Red Bull qui part en pole.

Hamilton a terminé trois dixièmes plus lentement que le Néerlandais et devra désormais dépasser son rival s’il veut remporter un huitième championnat du monde.

Au milieu des craintes que Verstappen puisse jouer sale et éliminer Hamilton (ce qui signifie qu’il remporterait le titre), le pilote Mercedes a plaisanté en commençant derrière lui, il peut voir exactement ce qui se passe.

‘Max a fait un super tour aujourd’hui. Nous ne pouvions tout simplement pas rivaliser avec ce temps à la fin là-bas », a déclaré Hamilton.

«Cela semblait vraiment fort grâce à l’entraînement. Nous ne pouvions pas répondre à ce tour, fantastique de sa part. J’espère que nous pourrons faire une bonne course.

« Le dernier tour était agréable et propre, je ne pouvais tout simplement pas aller plus vite. Je n’ai pas pu battre le temps qu’il a fait aujourd’hui, il méritait pleinement la pole.

Lewis Hamilton devra dépasser le pilote Red Bull pour remporter le championnat du monde (Photo : Lars Baron/.)

« Nous sommes toujours au premier rang, avec des pneus différents. C’est super que je puisse voir où il est.

Quant à Verstappen, partant à la poursuite d’un premier championnat du monde, il montre jusqu’à présent peu de signes de pression.

« C’est une sensation incroyable, nous avons définitivement amélioré la voiture en quali », a-t-il déclaré.

«Je suis incroyablement heureux de cela. C’est ce que nous voulions mais ce n’était pas facile avec la forme de Mercedes. J’attends demain avec impatience, c’est le plus important.

« Je me sentais bien avec les deux pneus. devrait être plus facile sur les softs. Nous ferons de notre mieux et nous verrons où nous finirons.

« J’étais très détendu avant les qualifications. Je sais que mon équipe me donnera la meilleure voiture possible.

La course du vainqueur de dimanche commence à 13h00 GMT.

Top 10 qualificatif

1) Verstappen

2) Hamilton

3) Norris

4) Perez

5) Sainz

6) Botta

7) Leclerc

8) Tsunoda

9) Ocon

10) Ricciardo



