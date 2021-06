Lewis Hamilton prévient que Max Verstappen et Red Bull sont “tout simplement trop rapides” dans la course au titre de F1

Verstappen a dépassé Hamilton dans les phases finales du Grand Prix de France dimanche pour porter son avance au classement des pilotes à 12 points.

Et Hamilton a averti que lui et son équipe devaient trouver des réponses pour remettre sur les rails sa candidature pour un record absolu de huit titres mondiaux.

« Ces gars-là sont tout simplement trop rapides maintenant », a-t-il déclaré. «Ils ont fait un grand pas ce week-end. Nous perdons trois dixièmes et demi juste dans les lignes droites, donc je pense qu’ils ont fait une sorte d’amélioration.

« Nous devons déterminer s’il s’agit uniquement de l’aileron arrière ou du moteur. De toute façon, nous devons nous améliorer.

LIRE LA SUITE

Hamilton avait eu l’espoir de combler l’écart dans la course au titre lorsqu’une rare erreur de Verstappen au départ lui a permis de se faufiler.

Mais la combinaison du rythme amélioré des Red Bulls et de l’option apparemment meilleure d’une stratégie à deux arrêts par rapport à celle de Mercedes signifiait une passe relativement facile tard pour le Néerlandais pour remporter la victoire.

. via .

“S’il n’avait pas fait d’erreur au début, le résultat aurait été le même”, a ajouté Hamilton. « Nous sommes assez lents en ligne droite.

Le dernier homme à battre Hamilton pour le titre mondial, Nico Rosberg, a critiqué son ancien coéquipier pour la manière dont il a laissé Verstappen le dépasser.

L’ex-champion du monde de F1 a déclaré : « C’était inhabituel pour Lewis – fermez cette foutue porte. Lewis est normalement le meilleur coureur en tête-à-tête. Je suis surpris qu’il n’ait même pas essayé. Un peu mou de Lewis en quelque sorte.

Rosberg était avec Mercedes au début de leur domination en F1, mais a averti que le vent tournait pour son ancienne équipe.

Il a ajouté : « Ils [Red Bull] sont vraiment en train de devenir la force dominante et cela met tellement plus de pression sur Mercedes, et nous voyons que Mercedes fait erreur après erreur, ils doivent donc être prudents et rester ensemble pour avoir une chance.