Lewis Hamilton dit qu’il « travaillera plus fort » la saison prochaine pour empêcher George Russell de remporter des victoires et de prendre le dessus sur lui.

Les deux Britanniques seront coéquipiers la saison prochaine et au-delà avec Russell quittant Williams et remplaçant Valtteri Bottas à Mercedes.

Il a été extrêmement impressionnant pendant son séjour avec l’équipe britannique, en particulier cette année avec un podium et 16 points, et il commencera progressivement à travailler avec sa nouvelle équipe au cours de l’automne en vue du déménagement.

Ses performances ont été si impressionnantes, en fait, que beaucoup pensent qu’il prendra le dessus sur Hamilton lorsqu’ils s’affronteront dans la même machine.

Le septuple champion du monde est déterminé à ne pas laisser cela se produire et travaillera plus que jamais pour s’assurer que cela ne se produise pas.

« George, j’imagine que ça va être comme moi quand je serai en Formule 1, il va avoir faim, il a tout pour ne rien gagner à perdre, tout jeter et l’évier de la cuisine », a-t-il déclaré à Channel 4.

« C’est ce à quoi je m’attendrais, il obtiendra un soutien incroyable de nos ingénieurs, il a un soutien incroyable pour être accueilli, et nous essaierons de travailler en tant que coéquipiers.

« Il y a du respect là-bas, mais je sais qu’il va gagner des courses, je sais qu’il va être rapide, je suis sûr que si nous avons le package, il fera un excellent travail et il y aura des moments où il sera à l’avant et je suis d’accord avec ça.

« Je vais juste travailler plus dur pour m’assurer que cela n’arrive pas. »

En repensant aux 99 derniers… Je n’arrive toujours pas à y croire. MERCI pic.twitter.com/tPAPxZeicZ – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 28 septembre 2021

Alors que Russell n’a pas encore remporté de course en F1, Hamilton a récemment atteint le 100e rang lorsqu’il a remporté la victoire de manière spectaculaire au Russe.

En plus de battre le joueur de 23 ans, ajouter à ce décompte et rendre son record plus difficile à battre le motivera également tant qu’il restera sur la grille.

« C’est sûr, c’est sûr, c’est fou de penser que j’ai autant de victoires, c’est fou de penser que nous avons ces championnats », a-t-il ajouté.

« Je suis toujours super motivé, j’ai entendu Stefano Domenicali dire que quelqu’un allait battre mes records à un moment donné, ce qui est tout à fait attendu, les records sont là pour être battus.

« Mais ensuite, j’étais comme » Je ferais mieux de gagner quelques autres courses » [laughs], alors ça m’a donné plus de motivation, je dois y retourner et continuer à pousser.