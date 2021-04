Lewis Hamilton publie un message élégant à Lando Norris abattu

Un Lando Norris abattu a reçu un message de soutien de l’homme dont il poursuivait la pole position à Imola – Lewis Hamilton.

Norris s’est métaphoriquement battu après une potentielle P1 en qualifications pour le Grand Prix du Made in Italy et d’Émilie-Romagne se terminant avec le pilote McLaren uniquement en P7 après avoir transgressé les règles des limites de piste.

Après deux secteurs les plus rapides «violets» lors de son dernier tour volant en Q3, Norris a franchi la ligne légèrement plus lentement que le temps le plus rapide établi par Hamilton et qui a finalement pris la pole.

Cependant, il est rapidement apparu que le joueur de 21 ans avait dépassé les limites de la piste au virage 9 et son temps a été supprimé, le ramenant à la septième place – une place derrière son coéquipier, Daniel Ricciardo, qu’il avait jusqu’alors surclassé tout au long des qualifications.

Dans toutes ses interviews et activités sur les réseaux sociaux par la suite, Norris a évoqué la façon dont il avait gâché lorsque l’équipe McLaren lui avait donné une voiture pour le mettre dans le mélange avec ses rivaux Mercedes et Red Bull.

Cependant, en réponse à un post Instagram admettant sa culpabilité, Hamilton a dit à son compatriote britannique de garder la tête haute – et a également exprimé son plaisir de voir comment son ancienne équipe, pour laquelle il a remporté le championnat du monde en 2007, progresse à nouveau.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Accompagnant une image de lui-même clairement dévastée, Norris a écrit: «Ce que je ressens en ce moment. Pouces de P3. Mon erreur, je l’ai mal jugée et l’heure a été supprimée. Désolé pour tout le monde chez McLaren, je me suis effrayé, vous méritiez mieux aujourd’hui.

Ce à quoi Hamilton a répondu: «Personne ne peut vous frapper pour avoir tout donné. Tour incroyable, c’est formidable de vous voir briller, vous et l’équipe. Continuez, faisons la course.

Notre champion. pic.twitter.com/fU0hbYYEKC – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 17 avril 2021

Ce n’est pas la première fois que Hamilton encourage un jeune pilote britannique qui ruine publiquement une erreur coûteuse à Imola.

Il a envoyé un message de soutien similaire à George Russell en novembre dernier après que le pilote Williams s’est écrasé derrière la Safety Car alors qu’il avait une chance d’obtenir ses premiers points F1 lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2020.

Cinq semaines plus tard, Russell conduisait la voiture de Hamilton au Grand Prix de Sakhir à Bahreïn après que le septuple champion du monde eut été testé positif au COVID-19.

À cette occasion, Russell a marqué ses premiers points, trois pour P9 et le meilleur tour de la course, mais aurait probablement remporté le grand prix sans une erreur d’arrêt au stand Mercedes et une crevaison qui a suivi.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook