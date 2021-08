Lewis Hamilton publie une mise à jour sur la santé, “fait du bien”

Lewis Hamilton «se porte bien» après avoir déclaré qu’il se sentait étourdi et fatigué après avoir atteint la P2 au Grand Prix de Hongrie.

Sortant de son W12 après un GP de Hongrie chaotique de 70 tours, le Champion du Monde en titre était visiblement essoufflé.

Son combat s’est poursuivi alors qu’il montait sur le podium pour recevoir son trophée.

« Je suis tellement épuisé après ça », a-t-il déclaré à l’époque. « C’était l’une des expériences les plus étranges que j’ai eues sur le podium.

« J’ai eu de vrais vertiges et tout est devenu un peu flou sur le podium.

“Je me suis battu toute l’année, vraiment, avec la santé, vous savez rester en bonne santé après ce qui s’est passé à la fin de l’année dernière et c’est toujours… c’est une bataille.”

Le Britannique était l’un des nombreux pilotes à avoir été testés positifs pour Covid-19 la saison dernière, Hamilton ratant ainsi le Grand Prix de Sakhir.

Avec ses fans préoccupés par la santé de Hamilton, Mercedes a publié une courte vidéo avec Hamilton proposant une mise à jour.

« Je vais bien, dit-il. « J’avais beaucoup d’essoufflement plus tôt et j’étais extrêmement fatigué.

“J’ai donné tout ce que je pouvais là-bas, et ça a été vraiment une journée difficile.”

“Je vais bien.” 🙏 @LewisHamilton voulait partager un message avec vous tous avant de rentrer de Hongrie. ️ pic.twitter.com/txCtDh1sRX – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 2 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Le Britannique a de nouveau félicité Esteban Ocon pour sa victoire et Sebastian Vettel pour sa P2, bien que l’Allemand ait ensuite été disqualifié après que les commissaires sportifs de la FIA n’aient pas pu prélever le carburant obligatoire de son Aston Martin après la course.

“Quel excellent résultat pour Esteban et Sebastian”, a déclaré Hamilton, “vraiment, vraiment heureux et fier de l’excellent travail qu’ils ont accompli et de toutes les équipes et de tous les fans qui sont venus ici ce week-end, merci beaucoup pour votre Support.

« Passez de bonnes vacances d’été, restez prudents et à bientôt. »

Hamilton a expliqué lors de la conférence de presse d’après-course qu’il pensait que sa fatigue et son essoufflement étaient le résultat d’un long Covid. Il n’a pas été aidé bien sûr par la chaleur étouffante de Budapest.

“Je n’en ai parlé à personne en particulier, mais je pense que cela persiste”, a-t-il déclaré.

«Je me souviens des effets du moment où je l’ai eu et que l’entraînement a été différent depuis lors et les niveaux de fatigue que vous ressentez sont différents et c’est un véritable défi, comme je l’ai dit. Continuez simplement à essayer de vous entraîner et de vous préparer de la meilleure façon possible.

« Aujourd’hui, je pense, comme hier, c’est peut-être l’hydratation. Je ne sais pas mais je n’ai certainement pas eu cette expérience. J’ai eu quelque chose de similaire à Silverstone, mais c’est bien pire.